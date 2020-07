“Che schiaffo!”. Maddalena Corvaglia, il due di picche arriva direttamente dal super vip

Maddalena Corvaglia, ex velina del tg satirico di Antonio Ricci ‘Striscia la notizia’, è tornata alla ribalta della cronaca per una notizia che ha lasciato perplessi in molti e scontentato i fan. La showgirl infatti avrebbe rifiutato l’offerta di Endemol e di Alfonso Signorini di far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. A raccontare il retroscena è il sito Dagospia. Un rifiuto che potrebbe essere dovuto al fatto che la Corvaglia sta prendendo in considerazione altre offerte professionali. A pochi mesi di distanza dall’inizio della quinta edizione del popolare reality targato Mediaset si susseguono le indiscrezioni circa i provinati.

Il sito TvBlog aveva riferito nei giorni scorsi che oltre alla Corvaglia tra i personaggi noti dello showbiz che hanno fatto i provini ci sarebbero anche l’attrice Eva Grimaldi, l’ex calciatore Nicola Ventola ed il fratello di Mario Balotelli, il calciatore Enock Barwuah. Dopo la fine del matrimonio con il popolare ed affascinante chitarrista Stef Burn (immancabile sul palco dei concerti di Vasco Rossi), la Corvaglia ha passato dei momenti molto difficili. A ridarle il sorriso è stato l’immobiliarista milanese Alessandro Viani. (Continua a leggere dopo la foto)



















I due sono legati da molto tempo e sembra che il loro amore vada a gonfie vele. Almeno questo è ciò che appare agli occhi di tutti grazie alle tante foto che la coppia condivide sui rispettivi profili nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram. Il loro non è stato proprio un colpo di fulmine. Prima di riscoprirsi innamorati, i due sono stati amici per molto tempo. (Continua a leggere dopo la foto)























Una situazione inevitabile, considerato il fatto che entrambi venivano fuori dalla fine dei rispettivi matrimoni. Tra i grandi dolori che ha dovuto subire Maddalena Corvaglia, c’è anche quello riguardante la presunta rottura con l’amica di sempre Elisabetta Canalis. Le due si conobbero per la prima volta sul bancone di Striscia la notizia. (Continua a leggere dopo la foto)



Da quel momento divennero inseparabili, ma da qualche tempo le cose sono però cambiate. La Canalis e la Corvaglia avevano aperto una palestra a Los Angeles. Da un po’ di tempo però le malelingue del gossip affermano che non scorra più buon sangue tra le due ex veline. Il settimanale Chi ha chiesto recentemente alla Canalis un commento su Maddalena Corvaglia, ma la showgirl ha replicato dicendo che avrebbe preferito non parlarne, perché argomento molto delicato.

