“Chiudi le gambe!”. Barbara D’Urso ko, la conduttrice asfaltata sui social. Colpa di questa foto

Barbara D’Urso, i riflettori sempre accesi su di lei. La nota conduttrice è così tanto amata dal pubblico italiano, al punto da schierare anche un seguito notevole di hater che non sembrano voler mollare la presa. Carmelita va in vacanza, ma lo stesso non può dirsi per tutti. Una cascata di critiche per la conduttrice, che nel bene o nel male, sembra comunque procedere per la sua strada. Questa volta, però, le parole possono ‘ferire’ persino lei.

Non usa rispondere alle critiche se non con frecciatine sottili. Non le manda a dire, ma la strategia è sempre quella: attendere il momento giusto e rispondere quasi sempre con un sorriso. Accade questo anche in merito agli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram, che come sempre finiscono nel centro del mirino di chi tende a metterle sempre i bastoni tra le ruote.



















Una vacanza attesa, quella che la D'Urso si accinge a vivere appieno, godendo di tuffi in mare e romantici drink al tramonto sulla spiaggia. Sicuramente sono in tanti i fan che continuano ad apprezzare Carmelita, ma altrettanti non perdono occasione per remarle contro e non mollare la presa neanche quando giunge il tempo del meritato relax.















Una serie di scatti ritraggono la conduttrice Mediaset di spalle, seduta in spiaggia di fronte a un tramonto mozzafiato. In mano un bicchiere da continuare a sorseggiare e una didascalia "Aperitivo" con l'hashtag "col cuore". È chiaro che le intenzioni della conduttrice sono quelle di condividere con i suoi fan un momento di relax, ma così non è. A qualcuno sfugge un commento di troppo.









Visualizza questo post su Instagram Aperitivo 🍸 #aperitivotime #mare #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 19 Lug 2020 alle ore 11:28 PDT

Tra chi si complimenta con Carmelita sottolineando la bellezza del momento e della conduttrice stessa con un “bellissima”, c’è anche chi non perde l’occasione giusta per lanciare parole al veleno: “E comm t piac o vin barbaré”, “Sempre a bere stai”, “Si brava, fatti fotografare di spalle, così non si vede il viso”, “Chiudi le gambe che corrono le mosche”. Ma la vacanza continua e se ne vedranno di belle.

