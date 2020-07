“Quando ti sposi?”. E Elettra Lamborghini sorprende tutti con la sua risposta, parecchio inaspettata

Elettra Lamborghini, ogni occasione è quella giusta per creare l’effetto sorpresa. Di recente la spiaggia otrantina ha visto l’esuberante cantante sfoggiare il suo bikini sotto il caldo sole pugliese. Una fila di fan che non ha saputo resistere alla tentazione di stringere la mano a Elettra, più ‘diva’ che mai. E ancora tante le sorprese che emergeranno prima della fatidica data. Ma in molti ancora si domandano: quando si sposerà?

L’indiscrezione sulla data di matrimonio con il suo Afrojack corre veloce. Non si aspetta altro che di sapere la data in cui il fatidico ‘si’ verrà pronunciato, segnando un nuovo inizio della loro storia d’amore. Svelati al momento solo due aspetti della cerimonia, ovvero la location e l’abito bianco. Il Lago di Garda farà da cornice al lieto evento ed Elettra indosserà un abito, rigorosamente bianco, scelto con Enzo Miccio. Sul resto, tutto tace, anche se qualcosa inizia a essere spifferato. (Continua a leggere dopo la foto).



















Tante le voci in merito a quel giorno così importante, ad inclusione che la cerimonia, con ogni probabilità, si terrà in forma privata. Un aspetto non da poco per i paparazzi che non desiderano altro che immortalare Elettra in uno dei momenti più felici e significativi della sua vita. E la data? Altro tasto dolente,, che la coppia sembra volutamente tenere ancora segreta. Poi un indizio importante, ‘scappato’ da Elettra in persona.(Continua a leggere dopo la foto).















Lo rivela la ricca ereditiera durante una delle numerose stories di Instagram con cui la cantante tende a dialogare con i propri fedeli sostenitori, Qualcosa viene detta, anche se non con la minuzia del dettaglio: “Non vogliamo far sapere la data esatta al momento ma sarà tra poco meno di 2 mesi”. Impossibile decifrare l’indizio, ma cominciano a farsi largo alcune ipotesi. (Continua a leggere dopo le foto).









Al momento è proprio Dagospia ad aver iniziato a mettere in circolo alcune date, tra cui quella che vedrebbe la celebrazione svolgersi il 6 settembre. Nessuna smentita né conferma, la coppia si tiene ben distante dai rumor, lasciando che l’effetto sorpresa sia lasciato al suo naturale decorso fino all’ultimo e da Elettra, si sa, ci si può aspettare davvero di tutto.

