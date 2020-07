“I farmaci non funzionano più”. Choc nella musica, trapela la notizia che doveva restare riservata: “Malattia fuori controllo”

Britney Spears sotto i riflettori dell’attenzione mediatica. La pop star ha perso quasi del tutto la facoltà di prendere alcune decisioni. Questo accade nella vita privata quanto in quella professionale e pubblica, già da tempo messa notevolmente da parte in seguito a diversi crolli mentali a cui è andata incontro. Una situazione delicata, che preoccupa i fan. Impossibile restare a guardare e qualcuno si è persino mobilitato a favore di una ritrovata libertà per la cantante.

Un vero e proprio movimento con un nome che dice tutto: #FreeBritney, Birtiney libera. È accaduto che la pop star si sia ritrovata sotto il pieno controllo di suo padre Jamie. Necessario da parte del genitore, che non lascia quasi più decisione nelle facoltà della figlia. Ma fuori dalle mura domestiche esiste un popolo di sostenitori che desiderano gridare in nome di quella libertà perduta.



















Tra i milioni di 'protestanti' che hanno aderito al movimento anche la madre e il fidanzato. Poi una rivelazione choc, resa pubblica su TMZ in seguito alla testimonianza di una persona vicina che resta al momento anonima. Che Britney stia male è un dato certo, e il motivo risiederebbe nei farmaci che pare abbiano smesso di funzionare.























Le affermazioni anonime sono state riportate in forma integrale sia su RNBJunk che su BitchyF. Molti dettagli lasciano senza parole: "La verità è che Britney sta soffrendo. I suoi medicinali hanno smesso di funzionare e i dottori hanno problemi a trovare la giusta combinazione. Fonti con conoscenza diretta ci hanno riferito che non é facile gestirla".

E aggiunge: "A volte si lamenta e vorrebbe più libertà. Purtroppo la verità è che non riesce a stabilizzare la sua malattia mentale. Ci sono tantissimi effetti collaterali che la stanno danneggiando, Kevin Federline ha avuto l'affidamento dei due bambini per molto più tempo rispetto a Britney, ed era tutto correlato al suo stato mentale". E alla luce di tutto questo, che esista un movimento che spinga a favore della sua 'libertà' potrebbe diventare controproducente.

