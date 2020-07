David e Victoria Beckham, vacanza extra lusso con i figli in Puglia. Il prezzo a notte? Lasciamo stare…

David e Victoria Beckham, una vacanza tutta italiana. Insieme, la famiglia Beckham al completo, per la prima volta, approda in Italia. La notizia del matrimonio tra il figlio maggiore Brooklyn e la ricca ereditiera Nicola Peltz ha già occupato molte pagine di gossip mentre di oggi una versione esclusiva e super-lusso, vede la famiglia al completo in diretta dall’Italia. Dove? Scopriamolo.

Una dimora di lusso, scelta per le vacanze post-Covid dai Beckham. Si trovano precisamente a “Borgo Egnazia”, a Fasano. La provincia brindisina dà il suo ‘benvenuto’ a turisti molto speciali, che fanno il loro ingresso nello stesso resort scelto dalla coppia Justine Timberlake e Jessica Biel in occasione delle celebrazioni del matrimonio avvenute nel 2012. (Continua a leggere dopo la foto).



















Ma non solo, anche Madonna ha visitato i locali della dimora extra-lusso pugliese, proprio per festeggiare una tappa importante, quella del 59° compleanno del 2017. La notizia dell’arrivo in Italia della famiglia Beckham è stata lanciata in esclusiva da Daily Mail e ha già fatto il giro del web, rendendo felici i pugliesi che avranno modo di conoscere Victoria& Co. più da vicino. (Continua a leggere dopo le foto).























Non potevano mancare all’appello anche i futuri sposi, Brookyln Beckham e la splendida e ricca ereditiera Nicola Peltz e i figli della coppia Romeo, Cruz e Harper-Seven. Un soggiorno che porta il nome giusto: “Villa Meravigliosa”. Trattasi di ben tre livelli di dimora extra-lusso, dotata di 100 mq di giardino con annessa piscina. E per la gita fuori porta una guida personalizzata e due ‘deliziose massaie’ pronte a servirli. Non rimane che scoprire il pezzo e per questo tenetevi forti. (Continua a leggere dopo le foto e il post).

Quanto costerà questo “soggiorno da sogno”? Appena 3000 euro, ma a notte chiaramente. Tutto vero, non occorre strizzarsi gli occhi, perché il sogno è realtà e a famiglia Beckham non bada a spese pur di vivere una vacanza tutta italiana, in onore della buona cucina mediterranea, del sole e del benessere. Un modo per poter godere nuovamente delle bellezze pugliesi, già visitate lo scorso 21 giugno ma che evidentemente hanno lasciato un segno nel cuore.

“Mi viene da piangere”. Anna Falchi, lacrime e commozione in diretta: colpa di Beppe Convertini