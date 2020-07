Sempre dal grande cuore Eleonora Daniele. In una recente intervista rilasciata a Il Giornale, la conduttrice veneta, che da settembre tornerà in video con Storie Italiane, è tornata a parlare del doloroso lutto vissuto 5 anni fa, quando è venuto a mancare per un arresto cardiaco Luigi, il suo amato fratello maggiore. Con lui aveva un rapporto molto stretto. “Era come un figlio”, spiega aggiungendo: “Era autistico ed ho sempre badato a lui insieme alla mia famiglia”. La morte di Luigi ha segnato in modo indelebile la vita di Eleonora.

La Daniele ha trovato un filo rosso tra il decesso del fratello e la nascita della sua prima figlia, Carlotta, venuta alla luce il 25 maggio scorso. La Daniele confida infatti che la perdita del congiunto l’ha “svegliata”. La conduttrice Rai, assieme al marito Giulio Tassoni, si sta godendo i primi mesi di Carlotta. E pensare che fino a un po’ di tempo fa un figlio non era nei suoi piani. “Non ci pensavo”, racconta, aggiungendo che si è ritrovata alla soglia dei 40 anni a desiderare un frutto d’amore. (Continua a leggere dopo la foto)



















Secondo la conduttrice la causa è da rintracciare anche nella scomparsa di Luigi: “Forse è stata la morte di mio fratello che mi ha svegliata, mi ha costretto a fare un bilancio della vita, mi ha portata a volere un altro affetto”. A questo punto il volto di Storie Italiane ricorda il periodo duro passato nel 2015, quando ci fu il lutto. Un momento che definisce “scioccante”. (Continua a leggere dopo la foto)















Naturalmente per Eleonora il dolore rimane, così come il vuoto che una perdita simile lascia. Unico leggero palliativo è il processo di metabolizzazione della sofferenza che con il tempo non scompare ma si fa meno lancinante. Eleonora Daniele compirà 44 anni a breve, il prossimo 20 agosto. Il fratello Luigi aveva sei anni più di lei e si è spento improvvisamente nel 2015, mentre era in un istituto. (Continua a leggere dopo la foto)











Per chi non lo sapesse l’uomo era affetto da autismo, tema a cui la conduttrice è infatti molto interessata. Morì di infarto, sulle cui cause, però, non è mai stata fatta totale chiarezza. Una vicenda che tutt’ora è una spina nel fianco per Eleonora, come lei stessa ha dichiarato mesi fa a Storie Italiane a colloquio con Lory Del Santo. Altro lutto che ha segnato la vita della presentatrice è stato quello del padre, avvenuto nel 2010.

Ti potrebbe anche interessare: Temptation Island, Antonio (il fidanzato di Annamaria) l’ha fatta grossa e ora ‘lei’ spiattella tutto