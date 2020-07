Lino Guanciale ha detto “sì”. L’attore dell’Allieva ha sposato la compagna Antonella Liuzzi, alla quale è legato da molto tempo. Ne dà notizia Noci Gazzettino, il giornale online di Noci, in provincia di Bari, dove Antonella Liuzzi è nata e cresciuta. e ha tenuto lontano dai riflettori la sua storia. La sposa infatti non proviene dal mondo dello spettacolo, ma lavora a Milano come insegnante nei master Bocconi. Proprio in quell’università i due si sarebbero conosciuti, scrive il sito. La coppia si è sposata a Roma il 18 luglio, nel Palazzo del Campidoglio.

“Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia”, ha detto l’attore in una recente intervista a Visto, “Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia. In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più ‘normale’ rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Questo, d’altra parte, sembra essere un periodo molto felice per Guanciale, che così conclude un anno davvero proficuo sia dal punto di vista personale che professionale. Sono moltissimi infatti i progetti che l’hanno visto protagonista: dalla serie de L’Allieva con Alessandra Mastronardi tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, a La Porta Rossa, fino al grande successo della fiction Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada. (Continua a leggere dopo la foto)















Una carriera, quella dell’attore abruzzese, che ha spiccato il volo nel 2009 e che, ancora oggi, si divide brillantemente tra grande e piccolo schermo. Dopo aver archiviato nel 2018 la lunga storia d’amore con Antonietta Bello, l’attrice con la quale Guanciale ha avuto una relazione per circa dieci anni, nella vita dell’attore è arrivata la bella Antonella a rapirgli il cuore. (Continua a leggere dopo la foto)











Nonostante due stili di vita apparentemente molto lontani, visto che Antonella lavora come ricercatrice alla Bocconi di Milano, galeotta fu proprio una lezione di recitazione di Lino all’università milanese, che li fece innamorare.

Ti potrebbe anche interessare: Si tuffa in piscina e annega. Tragedia in Italia: morto un bimbo di 7 anni