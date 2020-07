Elettra Lamborghini, sulle nozze con Afrojack spunta la bomba di Dagospia: “Siamo certi”

A settembre Elettra Lamborghini e Afrojack avrebbero dovuto sposarsi. Il mese scorso la cantante, al colmo della gioia, si era lasciata immortalare mentre, in compagnia di Enzo Miccio, provava l’abito bianco e vista la situazione dovuta dall’emergenza sanitaria i due avevano deciso di posticipare le nozze.

Al tempo del coronavirus è meglio prendersi qualche mese in più per poter festeggiare ‘normalmente’. Una cosa però è certa: i fiori d’arancio ci saranno, prima o poi. Pure la location è già stata decisa. Il matrimonio era stata annunciato dalla stessa Lamborghini con un post su Instagram: “La proposta è arrivata il giorno di Natale – aveva confessato Elettra a Silvia Toffanin, durante un’intervista a Verissimo -, davanti a tutta la mia famiglia, non me l’aspettavo anche se ne parlavamo da un po’”. (Continua a leggere dopo la foto)



















L’artista aveva comunicato a tutti i suoi follower lo scorso mese di dicembre che sarebbe convolata a nozze con il suo partne. Poi l’emeregenza dovuta al coronavirus aveva fatto cambiare idea all’ereditiera, ma oggi Dagospia lancia la bomba. Dopo i dubbi iniziali la cantante ha deciso di confermare le nozze con Afrojack. Ad annunciarlo ci aveva pensato Enzo Miccio, il loro wedding planner. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma ad oggi c’è una novità: la data. Dagospia ha rilanciato un’indiscrezione secondo cui il matrimonio sarà celebrato il 6 settembre in una villa sul lago di Garda. Insomma, Elettra è andata avanti spedita per la sua strada e spera non ci siano intoppi per la realizzazione del suo sogno. Afrojack è il dj e producer olandese che è riuscito a stregare la bella Elettra Lamborghini. Forse pochi lo ricordano, ma i due sono apparsi per la prima volta insieme sul red carpet degli MTV EMA 2018, scatenando sin da subito l’interesse dei paparazzi più curiosi. (Continua a leggere dopo la foto)









In occasione del primo anniversario, la Lamborghini ha condiviso una dolce serie di scatti insieme a Nick van de Wall, questo il nome all’anagrafe del Dj olandese, dove è possibile ammirare la coppia in alcuni momenti di relax da perfetti innamorati. “Felice anniversario Babby! In questo momento mi stai dormendo vicino e spero non ti sveglierai proprio ora perché sto scrivendo questo per te. In un mondo in cui se non posti, non esisti, non ho bisogno di utilizzare molte parole per dire quanto è grande il nostro amore”.

“È nato!”. Secondo figlio per la coppia Vip, la notizia arriva a sorpresa: lo hanno tenuto segreto fino a oggi