“Adesso basta”. Giovanna Abate, dopo le chiacchiere ecco la sua verità sulla fine della storia con Sammy. Uno schiaffo a tutte le critiche

Giovanna Abate e Sammy, la rottura di una relazione da sempre molto discussa. Dopo la verità emersa dalle parole rilasciate dall’ex corteggiatore, anche Giovanna dice la sua e lo fa senza troppi filtri. Una vera e propria lettera in cui l’ex tronista di Uomini e Donne fa il punto della situazione, analizzando ogni momento che ha caratterizzato la loro breve ma intensa frequentazione.

“Ho sperato che le cose andassero diversamente”. Così inizia a parlare Giovanna Abate. Dichiarazioni che fanno riflettere e che vengono rese note sul “Isa e Chia”. “Non si può costruire una storia da soli”. La lettera è stata pubblicata sul Magazine del dating show e mette chiarezza su una relazione che sembrava promettere per il meglio. Eppure così non è stato. (Continua a leggere dopo la foto).



















Sammy Hassan si è detto stanco delle accuse mosse dall’ex tronista e ha gettato la spina. Precocemente? Questo lo dirà il tempo, ma le parole di Giovanna continuano a spiegare nel dettaglio il centro nevralgico che ha sabotato tutto: “Ho preferito non agire di impulso”. E ha aggiunto in modo netto: “Mi sono resa conto che questa voglia c’era solo da parte mia”. (Continua a leggere dopo la foto).















“A oggi, a mente lucida, mi ritrovo a superare questa ennesima delusione per via di scelte fatte con il cuore, probabilmente se avessi usato più razionalità sarei andata verso un porto più sicuro”, per poi affermare: “Rifarei tutto quello che ho fatto, risceglierei con il cuore e tutti gli organi che quel giorno mi hanno portato a quella decisione”. (Continua a leggere dopo le foto).









Sammy è stato più volte accusato di non essere sincero e di aver proseguito nella conoscenza solo per pura visibilità. Sammy si è detto stanco di sopportare il peso di infondatezze simili, mentre Giovanna non ha saputo trovare in lui le certezze che cerca in un uomo e in una relazione. Forse la verità si pone al centro, o probabilmente il tempo riuscirà a fornire le risposte che entrambi meritano di trovare.

