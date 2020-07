“Beccati!”. Silvio Berlusconi e Marta Fascina insieme in Sardegna: tra loro 53 anni di differenza

Silvio Berlusconi e Marta Fascina. il dato è tratto. Una volta detto addio a Francesca Pascale, per Silvio Berlusconi è tempo di guardare avanti con Marta Fascina, classe 1990, calabrese e originaria di Melito Porto Salvo. Reduce da esperienze lavorative come addetta stampa del Milan e come collaboratrice de Il Giornale, la giovane e promettente ragazza, non si lascia spaventare dai 53 anni di differenza.

Il gossip viene lanciato dal settimanale Gente e non fa che confermare le voci che da tempo correvano sulla vita privata e sentimentale di Silvio Berlusconi, che ha da non molto troncato la sua relazione con Francesca Pascale, forse per dare il 'benvenuto' a un nuovo e giovanissimo amore. Le foto ritraggono la coppia in vacanza, al momento dell'arrivo all'aeroporto di Olbia.



















L'ex premier inaugura così il suo periodo di vacanza estiva in compagnia della splendida deputata calabrese di 30 anni. Al momento la prima tappa sembra essere Villa Certosa. La promettente Fascina sembra aver colpito anche il cuore delle figlie Berlusconi, Eleonora e Barbara, e per lei non sembra essere la prima vacanza in compagnia di Silvio.















Infatti, non troppo tempo fa, Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno raggiunto la Svizzera, lasciandosi fotografare insieme presso il Grand Resort di Bad Ragaz. Da allora la notizia ha creato non poco clamore, destando l'attenzione mediatica. Ma i due stanno realmente insieme? Non è ancora chiaro se tra l'ex premier e la Fascina esista il giusto feeling o si possa davvero parlare di una relazione sentimentale.









Una nota abbastanza esplicita lascia che venga sottolineato ancora qualche dubbio in merito alla questione: “Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia, ma non vi è fra loro alcun rapporto di coppia”. E secondo Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi: “Marta Fascina è stata messa al fianco del mio Presidente dalla senatrice Licia Ronzulli. Lei è la sua assistente e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore”. Come si evolverà questo “rapporto di affetto”?

