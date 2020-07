Mara Carfagna, la prima foto in spiaggia col pancione è uno spettacolo: lei è sempre più bella

Mara Carfagna, tutto più che vero. Solo voci sul vicepresidente della Camera, che fino a qualche settimana si rincorrevano per svelare l’arcano: ma è davvero incinta? Ebben, la conferma arriva oggi. Infatti alcune foto mostrano la deputata di Forza Italia in spiaggia, in costume rosso intero con al fianco il compagno Alessandro Ruben. Beccati, e sono in tre.

Finora sono state solo voci di corridoio, poi approfondite da Dagospia che nelle ultime settimane non ha mollato la presa. Il vicepresidente della Camera è in dolce attesa. La conferma è stata data in seguito alla pubblicazione di alcune foto che mostrano chiaramente il pancione della Carfagna, che già si prepara a diventare mamma per la prima volta il prossimo ottobre.



















E non si poteva che coronare così una relazione che da anni vede la vicepresidente della Camera e l'avvocato Alessandro Ruben di 53 anni, uniti da sempre. A ufficializzare la notizia sulla dolce attesa è stato il settimanale Gente. Le foto ritraggono una coppia felicemente in vacanza. Mara Carfagna mostra disinvolta il pancione e sorride, e la felicità non riguarda solo la splendida vacanza che i due stanno trascorrendo presso il largo di Porto Empedocle.















Tutto vero quanto sostenuto dal lettore che solo alcuni giorni fa aveva reso note alcune foto della Carfagna intenta a entrare in un negozio di abbigliamento premaman. Un desiderio che la stessa aveva ben espresso davanti a Francesca Fagnani nello studio di "Belve": "Ho il desiderio di avere un figlio. La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme".









Un desiderio che si realizza e di cui la vicepresidente ha parlato durante un’ulteriore intervista rilasciata per Sky Tg24: “È stato un periodo molto difficile. Scoprire di aspettare un bambino durante il lockdown non è stato facile, è stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione (…) Ho aspettato a dirlo ai miei genitori perché volevo tanto dirglielo di persona. Loro vivono a Salerno e io vivo a Roma e c’era l’impossibilità di varcare i confini regionali”. Adesso non rimane che affrontare in serenità la dolce attesa della prima bimba della coppia.

