40 anni di differenza e tanta voglia di normalità. È la ricetta che Ezio Greggio e la sua fidanzata Romina Pierdomenico stanno adottando da quando la loro storia è venuta a galla. 66 anni Ezio Greggio, 27 lei, è facile capire come le male lingue possano correre nonostante la storia tra lo storico conduttore di Striscia e la modella sembra reggere al tempo.

Era il Natale del 2018 quando la love story fu ufficializzata. Oggi i due continuano a essere molto affiatati. Le speranze del celebre conduttore di Striscia la Notizia hanno quindi trovato un risvolto positivo visto che sul finire del 2019 si augurava che anche l’anno in corso potesse proseguire a vele spiegate, con accanto la Pierdomenico. D’altra parte che non si trattasse di un semplice flirt bensì di un legame più strutturato lo si è capito tempo fa. In particolare da quando Greggio, sempre sul finire del 2018, fece tappa a Vicoli per conoscere i genitori di lei, i quali hanno avuto un’ottima impressione del presentatore. Continua dopo la foto



















Vicoli è un comune piccolo e dell’entroterra in provincia di Pescara che conta circa 400 abitanti. Ed è qui che è cresciuta Romina. Tutt’ora vi dimorano i suoi genitori. Dopo la visita di Greggio nel 2018, papà Gabriele, che è stato vice sindaco del paese in passato, ha raccontato di essersi parecchio emozionato durante l’incontro, parlando del conduttore come una “persona alla mano” e disponibile, anche nello scattare foto e firmare autografi con i fan. Continua dopo la foto















Romina Pierdomenico nasce a Vicoli, in provincia di Pescara, nel ’93. Il padre è l’ex vice sindaco del paesino, mentre non sappiamo che mestiere faccia la madre Bianca. I concorsi di bellezza le permettono di farsi notare come Miss Abruzzo e poi le aprono le porte dello spettacolo. Nel 2013 però diventa vittima di stalking a causa di uno sconosciuto che inizia a pedinarla e inviarle migliaia di email. Continua dopo la foto











In seguito decide di trasferirsi a Milano dopo aver studiato Dizione a Roma. Nello stesso anno la vediamo alla guida di Gulp Cinema su Rai Gulp, mentre l’anno successivo diventa Tentatrice di Temptation Island. Nel 2015 si trasforma in corteggiatrice di Uomini e Donne, ma Amedeo Barbato la scarta nel giro di poco tempo.

