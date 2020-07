“Ma sei tu?”. Demi Moore irriconoscibile, si presenta così sui social e i commenti fioccano

Demi Moore, anche la star mette nella lista delle cose da fare la voce ‘cambiamento’ e ci riesce. Lascia tutti senza parole, la splendida icona della femminilità nel mondo del cinema. Una bellezza intramontabile quella di Demi Moore, che con un semplice ‘tocco’ ha stravolto la sua immagine, lasciando i fan sotto effetto ‘choc’. Qualche numero? In poco tempo, il post ha raggiunto 70mila like e oltre 2000 commenti.

Un post e un video, in successione, mostrano quanto basti poco per dare al proprio look un tocco di classe in più. Ci riesce Demi Moore che dice addio alla lunga chioma mora. Tra i commenti anche quello della figlia Tallullah. L’ attrice americana ha sempre saputo trovare il modo giusto per imprimersi nella mente dei fan e lasciare un segno. (Continua a leggere dopo la foto).



















Demi More posa con un bob asimmetrico, movimentato dalla fila laterale che lascia cadere le ciocche diventate di un meraviglioso biondo platino luminosissimo. Il volto della star acquista decisamente più morbidezza e convince la maggior parte degli utenti, anche se non manca chi sembra preferire l’attrice nella sua capigliatura di sempre. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma nessun timore, perché il cambiamento della star è solo temporaneo. Infatti, altro non è che una parrucca indossata per interpretare il personaggio di Linda nella trasposizione televisiva di “Brave New World”. Il prodotto televisivo nasce dall’idea di fare rivivere il romanzo di fantascienza che Aldous Huxley scrisse nel 1932, trasmesso su Peacock tv, ovvero il nuovo servizio di streaming lanciato dalla NBC in America. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Meet Linda. #BraveNewWorld is streaming now on @peacocktv! Un post condiviso da Demi Moore (@demimoore) in data: 15 Lug 2020 alle ore 10:29 PDT

La leggendaria icona del cinem, ha mostrato il ‘trucco’. Infatti nel video reso noto a tutti, appare proprio la sua hair stylist intenta a raccogliere la chioma mora della Moore in una retina per poter poi fare indossare la parrucca biondo platino, look che di recente è stato scelto da Emily Ratajkowsky e Anna Tatangelo, per fare solo alcuni nomi. Un look che sicuramente sta facendo molta tendenza, riscuotendo successo e approvazione.

“Di nuovo papà!”. Secondo figlio per l’attore e cantante: è lui a dare l’annuncio sui social