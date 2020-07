“Io sono questa”. Emma, lo scatto subito virale: non si era mai fatta vedere così. Foto

Una delle artiste più amate nel panorama musicale italiano è senza ombra di dubbio Emma Marrone. Dopo aver superato seri problemi di natura fisica, la cantante pugliese è ritornata con ancora più forza e determinazione per dimostrare a tutti di essere una vera e propria leonessa, che non demorde mai. Inoltre, è seguitissima anche sui social network ed è apprezzata per la sua straordinaria spontaneità. Infatti, ha sempre voluto farsi vedere così com’è, senza l’uso di alcun filtro.

E qualche ora fa ha decisamente ‘superato’ ogni limite, facendosi conoscere in una veste praticamente inedita. Anche in questa circostanza i suoi numerosissimi fan le hanno manifestato una stima immensa ed un entusiasmo eccezionale. Il risultato finale è stato dunque caratterizzato da migliaia e migliaia di mi piace e da una quantità industriale di commenti. Ma perché tanto clamore per una semplice foto? Andiamo a vedere quali sono stati i motivi. (Continua dopo la foto)



















Prima ha postato alcune Instagram stories, nelle quali si era fatta notare con le mani tutte sporche di salsa, a testimonianza del fatto che molto probabilmente stesse mangiando qualcosa appunto senza utilizzare le posate. E successivamente ha pubblicato proprio un’immagine sul popolare social network, aggiungendo la seguente didascalia: “Se non ti sporchi le mani vivi solo a metà. Ecco. Io sono questa”. E una sorridente Emma ha messo in mostra le sue mani completamente unte. (Continua dopo la foto)















Oltre 112.300 i like totalizzati in pochissime ore. Francesco Arca le ha risposto: “Buoneeeee”. Tantissime dunque le reazioni anche da parte di utenti comuni. Eccone alcune: “Se non ti lecchi le dita godi solo a metà”, “Ahahah alla lettera proprio”, “Sei troppo carina”, “Sei bona pure con le mani sporche”, “Sei meravigliosa”. E ancora: “Così si fa”, “Pure io faccio come te”, “Sei la mia vita”, “Esattamente, assapori decisamente meglio il cibo sporcandoti le mani”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Se non ti sporchi le mani vivi solo a metà. Ecco. Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 18 Lug 2020 alle ore 5:19 PDT

Qualche giorno fa, tra mille impegni ed altri mille ancora, la Marrone ha lanciato una bomba attraverso il suo profilo Instagram: “Mi sto portando avanti. Lo faccio in silenzio. Come piace a me”. Cosa significa questo? Che potrebbe ritornare a cantare su un palco quanto prima, che starebbe organizzando dei tour da fare dopo l’esperienza a X Factor. Non vuole anticipare nulla e i fan sono sempre più sulle spine: “Parlo quando è il momento di parlare”.

La figlia di Giorgia Palmas compie 12 anni: anche gli amici vip pazzi per Sofia. Foto