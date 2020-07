Tra poco Giorgia Palmas diventerà mamma per la seconda volta. Aspetta una bambina da Filippo Magnini e stanno aspettando con trepidazione l’arrivo della piccola rilassandosi sulle spiagge della splendida Sardegna. Ma non sono soli. Con loro c’è anche Sofia, primogenita della showgirl e dell’ex calciatore Davide Bombardini a cui è stata legata in passato e che proprio in questi giorni ha festeggiato 12 anni ricevendo per l’occasione la dedica social da parte del compagno della madre.

Il campione di nuoto ha pubblicato sul suo profilo una bellissima foto che lo ritrae con la figlia di Giorgia, a cui è legatissimo come già dimostrato da un'altra immagine che tempo fa aveva immortalato la splendida famiglia pronta ad allargarsi ancora con la nascita della bambina.



















"Tanti auguri Sofi, che tutti i tuoi sogni si possano avverare mia signorina", ha scritto Filippo Magnini. Sotto una pioggia di like e di commenti lasciati da tanti fan della coppia entusiasti e felici dello scatto che mostra così tanto affetto. "Sei davvero una bella persona, si vede che le vuoi bene come una figlia. Siete una bellissima famiglia", è uno dei tanti. Ma molti fanno leva anche sulla bellezza della festeggiata.















Anche mamma Giorgia ha rivolto alla sua Sofia parole speciali nel giorno del suo compleanno. "Sono passati 12 incredibili anni da quando nel 2008 i nostri occhi si sono incrociati per la prima volta e il mio cuore ha iniziato a battere all'unisono con il tuo", scrive la ex velina a corredo di una foto che mostra la sua bellissima primogenita in riva al mare.









Visualizza questo post su Instagram 💛💛💛💛💛💛💛💛 #aboutyesterday #compleannodiSofi 🎂 #myFamily ⭐️ Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 16 Lug 2020 alle ore 1:18 PDT



“Oggi compi 12 meravigliosi anni, sei alta quasi quanto me e nella mia testa io ancora ti stringo e ti stringerò sempre la manina, auguri Sofia Amore mio infinito, ti amo da morire”. Anche in questo caso i complimenti, anche da parte di tanti vip, non si sono sprecati: da Melissa Satta a Elena Barolo passando per Ludovica Sauer.

