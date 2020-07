Kate Middleton in ansia per il figlio Louis: è proprio la duchessa a rivelare la sua preoccupazione

Problemi nella famiglia reale inglese e in particolare per Kate Middleton, costretta a fare i conti con una situazione difficile con suo figlio Louis. La vicenda le ha messo non poca ansia e sta cercando di risolvere questa problematica. Dopo aver vissuto diversi mesi in lockdown a causa dell’emergenza sanitaria, anche loro stanno provando a ritornare alla normalità e a riprendere la vita di tutti i giorni. La donna è intenta a lavorare duramente per far comprendere ai figli il rispetto delle regole.

Sta infatti dando vita a degli insegnamenti a George, Charlotte e Louis. In un’intervista rilasciata a ‘BBC Education’, dove era stata contattata per soffermarsi sulle difficoltà genitori-figli, la moglie del principe William ha confidato di essere seriamente preoccupata soprattutto per i comportamenti del suo ultimo figlio Louis. Per quest’ultimo è tutt’altro che semplice riuscire a seguire alla lettera le disposizioni anti-contagio e per la Middleton è in corso un durissimo lavoro educativo. (Continua dopo la foto)



















La donna ha quindi affermato: “Louis non capisce il distanziamento sociale, esce con la voglia di coccolare qualsiasi cosa. Soprattutto i bambini più piccoli”. Il carattere del bimbo è dunque estremamente caratterizzato da affetto. La sua mamma è orgogliosa di questo, anche se in questo periodo non si può essere così. Kate sta dunque insistendo molto affinché anche lui possa comprendere meglio questa indicazione per evitare di infrangere qualsiasi tipo di protocollo anti-virus. (Continua dopo la foto)















L’impegno nel volontariato dei duchi di Cambridge non è una cosa affatto sconosciuta e recentemente è stato William, in una video-chiamata con un gruppo di associazioni benefiche, a svelare il lavoro finora tenuto segreto che la moglie ha portato avanti durante le settimane più dure della pandemia: Kate ha lavorato al centralino del Sistema Nazionale Sanitario insieme a Camilla e a Sophie del Wessex dando conforto a quanti chiamavano per ricevere rassicurazioni. (Continua dopo la foto)









Non stupisce più di tanto questa ‘segretezza’. Non è una novità che Kate e William scelgano il basso profilo per mettersi in mostra. Un atteggiamento, questo, che piace sempre di più ai sudditi che infatti non a caso adorano la duchessa. A proposito di ‘low profile’, e in questo caso ‘low cost’, nell’ultima videochiamata con i volontari la Middleton ha sfoggiato un paio di orecchini di Accessorize del valore di sole 5 sterline.

Cindy Crawford divina a 54 anni. Il segreto del suo corpo perfetto? Tutti sorpresi dal suo strano ‘trucco’