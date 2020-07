Cindy Crawford divina a 54 anni. Il segreto del suo corpo perfetto? Tutti sorpresi dal suo strano ‘trucco’

Cindy Crawford sempre bellissima e soprattutto in forma. Il suo segreto? Molti non crederanno alle loro orecchie eppure la star riesce a mantenere la perfetta forma fisica con un esercizio molto semplice e a portata di tutti. Nel caso specifico si tratta di una sequenza di squat molto ‘speciali’. Ogni donna potrà provare per credere. Ecco di cosa si tratta.

Cindy ha raggiunto 54 anni d’età e vanta ancora una forma fisica a dir poco perfetta. La reginetta delle passerelle sfida il tempo al gioco d’azzardo. Il suo elisir di bellezza non risiede in ‘pozioni magiche’ ma in vere e proprie carte da gioco. Avete sentito bene, la star si serve di un mazzo di carte da gioco per praticare alcuni esercizi comodamente da casa. (Continua a leggere dopo la foto).



















Gli scatti sono la prova tangibile che tutto questo può davvero accadere. Dalla casa in compagnia della sua personal trainer Kathy Kaehler, Cindy esegue i suoi preziosi esercizi, mettendo a disposizione di tutti i suoi follower Instagram il workout facile, da poter praticare in ogni momento della giornata e senza neanche troppi sforzi. (Continua a leggere dopo la foto).















Ironizza e non perde il gusto di incuriosire i suoi seguaci: “Anche se amo il solitario, mettiamo a frutto le carte da gioco! Prova questi Card Lunges e Squats Kathy mi ha insegnato quando stavo cercando di tornare in forma dopo aver avuto il mio primo figlio. Un po’ come perdere peso in quarantena”. Un’alternativa semplificata agli sfiancanti affondi che spesso fanno demordere e buttare la spugna prima ancora di incominciare. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Il metodo è davvero molto intuitivo. Simile alla ginnastica a corpo libero, quindi in assenza di pesi e di aste, lo scopo è quello di prendere le carte poste sul pavimento facendo profondi squat. In questo modo sarà possibile tonificare i muscoli di gambe, glutei e addominali, dimenticando per un attimo di svolgere attività fisica. Tutto somiglierà a un gioco, a patto che metodo e disciplina non vengano messi del tutto da parte.

Ilary Blasi con le ciabattine super trendy ma anche super lusso: ecco quanto costano