Raffaella Fico in bikini toglie il fiato. E scatta subito la standing ovation: foto

Raffaella Fico è di una bellezza sublime e molto spesso è acclamata dai suoi innumerevoli fan per il suo fisico da sballo. Nelle scorse ore ha meravigliato tutti con scatti da far venire i giramenti di testa. Il suo corpo non ha praticamente imperfezioni e lei ha voluto puntare su ogni suo aspetto. Il risultato finale è stato un vero e proprio plebiscito nei suoi confronti, con il sesso maschile in particolare che si è sentito quasi male dinanzi alle sue immagini. Solo tanti applausi scroscianti.

Non è la prima volta che si immortala in pose decisamente bollenti, ma stavolta sembra abbia raggiunto il miglior obiettivo in assoluto. Complice anche la stagione estiva, i personaggi noti si stanno rendendo protagonisti di post che alzano la temperatura corporea. E la showgirl italiana, ex compagna del calciatore Mario Balotelli, non ha voluto essere da meno ed ha stupito i suoi follower. Andiamo a vedere più nel dettaglio per quali ragioni gli utenti sono letteralmente impazziti. (Continua dopo la foto)



















Nelle immagini in questione si trova in Campania, a Positano, e indossa un fantastico bikini. In bella mostra c’è il suo esplosivo décolleté e soprattutto un lato b invidiato da tutte le donne. Nella didascalia ha semplicemente detto: “Da Positano con amore”, scritto in lingua inglese. La sua forma fisica è più che smagliante e il suo sguardo sexy, nonché un sorriso contagioso, hanno mandato in tilt. E chissà se Balotelli si sarà realmente pentito di essersi lasciato. (Continua dopo la foto)















Più di 63 mila i mi piace conquistati dalla Fico, che si è meritata una miriade di apprezzamenti. Ve ne riportiamo soltanto alcuni: “Sei uno splendore”, “Pazzesca”, “Bellissima”, “Sei la donna più bella del mondo, la numero uno”, “Mamma mia che lato b”, “Non ci sono più aggettivi per esprimere la tua bellezza”. Poi ancora: “La perfezione”, “Sei super bellissima, da infarto. Veramente super sexy”, “Un’opera d’arte”, “Davvero estremamente esagerata”. (Continua dopo la foto)









Dopo la paparazzata, la conferma: Raffaella Fico ha deciso di ufficializzare la relazione con il nuovo compagno. Era stato il settimanale Chi a lanciare la bomba sulla vita sentimentale della bella showgirl ed ex gieffina partenopea. I fotografi avevano sorpreso l’esplosiva 32enne a Positano con una nuova fiamma. Trattasi di Giulio Fratini, imprenditore fiorentino di 28 anni. La nuova coppia è stata sorpresa a Positano intenta a scambiarsi baci e tenere effusioni.

Ilary Blasi con le ciabattine super trendy ma anche super lusso: ecco quanto costano