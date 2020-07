“Il mio cuore non batte più da solo, c’è anche il tuo… Pensavo di sapere cosa significasse l’amore, ma mi hai insegnato che è molto di più. Credevo di avere tutto, ma non avevo niente senza di te. Il corpo che prima mi apparteneva adesso è tuo, ogni gesto ogni respiro è per te”.

Così, con queste parole lasciate sotto a una foto tenerissima che mostra lei sorridenti e in piedi mentre il marito le bacia il pancino appena accennato, dà il lieto annuncio su Instagram: è incinta. Dopo tanta attesa, il sogno di Alessandra Tripoli e Luca Urso sta per avverarsi: la ballerina è incinta e insieme al maestro di Ballando con le Stelle non è riuscita a trattenere la sua felicità per la nascita di quello che per entrambi è il primo figlio. (Continua dopo la foto)



















Un bambino tanto desiderato dalla coppia, come emerge dalle parole che accompagnano la foto della ballerina. “Ti abbiamo desiderato tanto – continua nel post – ogni test negativo era un colpo al cuore ma quella tristezza ci univa e accresceva la consapevolezza di avere bisogno di te. Un nuovo capitolo della nostra vita e finalmente lo percorreremo in tre”. (Continua dopo la foto)















Luca Urso nell’annunciare la bella novità a tutti, ha raccontato il momento in cui Alessandra gli ha rivelato di essere rimasta incinta: “’Amore mio è positivo’. La frase più bella che io abbia mai sentito, le lacrime scendono come piovesse, un uragano di emozioni mi investe, non smetto di fissare quelle due linee blu che tanto avevamo aspettato e con un abbraccio infinito realizziamo che la nostra vita non sarà mai più la stessa. Si tra qualche mese saremo in 3. Così mi sono innamorato una seconda volta”. (Continua dopo foto e post)











Naturalmente, dopo i post la coppia è stata sommersa di auguri e felicitazioni per il lieto evento. Alessandra e Luca stanno insieme da quando, adolescenti, si sono conosciuti ad una gara di ballo. Entrambi palermitani e volti storici del programma condotto da Milly Carlucci, oggi si dividono tra Roma, Sicilia e Hong Kong, dove lavorano da anni e già da tempo avevano espresso il desiderio di diventare genitori. Desiderio che ora sta per diventare realtà.

