Valerio Staffelli, avete mai visto sua moglie? Ecco chi è Matilde: foto

Praticamente tutti conoscete l’inviato del tg satirico di ‘Striscia la Notizia’, Valerio Staffelli, protagonista della consegna del Tapiro d’Oro ai personaggi noti. Ha iniziato a lavorare con il programma in onda su Canale 5 nel 1996-1997. Durante i 25 anni della trasmissione televisiva Mediaset, ha consegnato la bellezza di 1305 Tapiri d’Oro. Da circa 13 anni si è anche messo al lavoro per portare avanti alcune inchieste. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Andiamo a saperne di più.

L’uomo è unito in matrimonio con Matilde Zarcone. La loro prima conoscenza è avvenuta negli anni Novanta, durante una festa di compleanno dell’ex calciatore dell’Inter, Nicola Berti. Le premesse sono state tutt’altro che incoraggianti, infatti i due non si erano assolutamente trovati e si ritenevano antipatici. Col passare del tempo hanno però approfondito il loro rapporto e alla fine si sono completamente innamorati e si sono fidanzati. Nel 1994 è arrivato il matrimonio. (Continua dopo la foto)



















Due anni dopo le nozze è giunto il primogenito Riccardo, mentre nel 1998 è venuta alla luce la seconda figlia di Valerio e Matilde, chiamata Rebecca. Tra l’altro quest’ultima è molto nota sui social network ed ha iniziato un’avventura in televisione. La sua mamma in passato è anche stata valletta del programma tv condotto da Lorella Cuccarini e Marco Columbro, ‘Buona Domenica’. E nelle ultime ore, l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ ha postato una foto amarcord con lei. (Continua dopo la foto)















Nell’immagine i due sono davvero molto giovani e nella didascalia a corredo della stessa, Staffelli ha scritto: “Al matrimonio di amici, io e la mia signora qualche tempo fa…in una galassia lontana lontana”. Tra i vari commenti spuntano anche quelli di Antonella Clerici: “Lei è bellissima”, di Luca Abete: “Fantastici” e tanti cuori rossi da parte di Jimmi Ghione. Oltre 6.600 i like ottenuti dall’istantanea, che è stata commentata tantissimo anche dai fan comuni di Valerio. (Continua dopo la foto)









Ecco alcuni dei messaggi pubblicati dagli altri follower dell’uomo: “Ma che bella coppia, siete bellissimi, complimenti”, “Valerione, tu sei un bravo ragazzo ma la tua signora è molto fine”, “Complimenti per la tua bella signora”, “Lei è una dea”. Altri ancora hanno voluto aggiungere: “Valerio e Matilde siete fantastici”, “Che belli”, “La bella e la bestia… Scherzo!”, “Tu sei uguale, non sei cambiato per niente”.

Eros Ramazzotti innamorato: “La nuova fidanzata è un’ex allieva di Amici”