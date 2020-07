Anche a Capri Ilary Blasi non ha deluso le aspettative dei fan. Sempre bellissima e impeccabile, durante la fuga romantica con il marito la conduttrice ha sfoggiato outfit glamour e accessori vistosi come l’enorme cappello di paglia che quasi le copre il volto. E poi i costumi all’ultima moda, da quello intero a stampa tigrata super sgambato al bikini di lurex.

Poi certo, la foto senza veli che ha letteralmente fatto impazzire i fan. Sorpresa e spettacolo Ilary, che si lascia immortalare senza veli. Dopo aver deliziato i fan con costumi succinti e cappelli esagerati, eccola con un look decisamente ‘selvaggio’. Nuda, ma di schiena, e coi capelli ribelli. “The day after”, scrive nella didascalia. Sotto, nemmeno a dirlo, un delirio di commenti. “La più bella”, “Top”, “Meravigliosa”, le scrivono. (Continua dopo la foto)



















Ma torniamo alla Ilary vestita. I suoi ammiratori lo sanno bene, è anche una patita di moda ed è difficile che non abbia nell’armadio l’ultimo capo o accessorio must have. Proprio a Capri la moglie di Francesco Totti ha indossato un outfit con pantofoline griffate che costano una fortuna. Per una serata sull’isola, si è presentata con una tuta intera in blu notte dalla fantasia gessata, con righe sottili chiare. (Continua dopo la foto)















Ma il pezzo forte del look estivo di Ilary, però, sono le sue scarpe. E non è la prima volta che vengono passate allo scanner le sue calzature di lusso. Era già successo pochi giorni fa, quando a Sabaudia si era immortalata in versione casual con un paio di sneakers firmate Chanel. Anche se sul sito ufficiale della Maison non sono disponibili identiche, un modello simile costa 770 euro. (Continua dopo le foto)











Ilary deve proprio avere una passione per le scarpe griffate e infatti a Capri non ha rinunciato alle ciabattine in nappa bianca e con motivo intrecciato maxi firmate Bottega Veneta. Non è certo l’unica vip ad essersi accaparrata questi sandali super trendy. Anche Alessia Marcuzzi e Wanda Nara sono fan di queste ciabattine particolari. Ma volete sapere quanto costano? Ben 950 euro…

