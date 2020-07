Il gossip non è proprio intenzionato a mollare la presa su Eros Ramazzotti e la sua ex, Marica Pellegrinelli. Quest’ultima proprio recentemente è data come nuova fiamma del calciatore Marco Borriello e solo poco prima la modella aveva fatto parlare di sé per la sua vicinanza al collega Paul Ferrari. Una vita sentimentale assai intensa, a stare a sentire gli esperti di cronaca rosa. Ma anche il cantante romano, sempre stando alle indiscrezioni avrebbe un nuovo amore.

Dopo le voci, poi smentite, sul presunto flirt con la conduttrice Roberta Morise erano arrivate quelle sulla ex protagonista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini. Con Sonia Eros era stato paparazzato in un maneggio alle porte di Bergamo e da quelle foto il rumor è esploso all’istante. Ma con la stessa rapidità si è spento perché poco dopo Ramazzotti ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Oggi smentendo tutto. (Continua dopo la foto)



















Ora un nuovo gossip secondo cui Eros sarebbe fidanzato con un’ex allieva di Amici. La sua nuova fidanzata sarebbe Veronica Montali, ex concorrente di Amici 2004/2005 e il primo incontro tra i due è avvenuto proprio quasi 20 anni fa, visto che Eros ha partecipato ad una puntata di quella edizione del talent. Ma si sono rincontrati solo di recente e sono stati letteralmente travolti dalla passione. (Continua dopo la foto)















L’indiscrezione era stata lanciata dal sito Giornalettismo e ora il settimanale Di Più dà altri dettagli. Isabella Mayer dice infatti di aver visto il lussuoso yacht dell’artista a Finale Ligure. Ha trascorso lì il weekend perché sta frequentando Veronica, che è originaria di Borghetto Santo Spirito e alcuni amici di lei hanno confermato la liason. “Non si tratta solo di un’avventura di un weekend ma di una storia seria”, hanno assicurato alla rivista. (Continua dopo le foto)











Veronica Montali ha 36 anni, dunque più giovane di Eros, è divorziata e mamma di 2 bambine. Nel 2004 ha partecipato ad Amici nella categoria canto ma dopo la fine del programma si è data da fare come imprenditrice: oggi è titolare di un ristorante-pizzeria alla moda sul lungomare di Loano. Al momento né lei né Ramazzotti hanno confermato questa voce che viene data per certa.

Eleonora Daniele, la dichiarazione della Rai non lascia più dubbi: cosa è stato deciso