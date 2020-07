“Siamo in 4 già da un po’…”. Secondo figlio in arrivo per l’ex UeD: lo annuncia solo adesso

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, pronti a un altro grande passo nella loro vita insieme. L’annuncio viene dato dai rispettivi profili Instagram e numerosissimi i messaggi ricchi di affetto da parte dei follower. La felicità della coppia non poteva essere trattenuta ancora per molto e nelle ultime ore i due hanno pensato bene di condividerla pubblicamente.

Pronti a diventare genitori per la seconda volta, un evento che non solo riempe di gioia ma avvicina ancora di più nella relazione e nella complicità. Giada è in dolce attesa già da qualche tempo, ma evidentemente la coppia ha cercato di attendere il momento giusto per dirlo a tutti. Giovanni, in particolare, rivela che proprio questo periodo di isolamento forzato ha dato modo di riflettere sui progetti futuri: "La quarantena ha dato i suoi frutti……abbiamo riscoperto "la vita". Che siano uno o due non ha importanza…l'amore non ha limiti".



















E i progetti futuri riguardavano proprio il desiderio di fare crescere la famiglia e con essa anche l' unione e l'affiatamento. Come ha spiegato lo stesso Giovanni. Il lieto evento è stato annunciato a corredo di una dolcissima foto in cui l'ex tronista sorride felice circondato dalla moglie Giada e il piccolo Enea. Il trio adesso non aspetta altro che la cicogna.















Il piccolo Enea è venuto al mondo l'11 luglio 2017 e da allora ha portato una gioia infinita nella vita della coppia. Per quanto riguarda il fratellino o la sorellina in arrivo, ancora molti i dettagli. Non si conosce, ad esempio, a quale mese di gravidanza sia Giada e ovviamente neanche i candidati nomi per il bebè. Ma siamo certi che le curiosità non si faranno attendere troppo.









Ovviamente il post pubblico ha attirato l’attenzione di molti. Tra i fan e gli affezionatissimi sostenitori della coppia, gli auguri sono giunti anche da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo, tra cui Irene Capuano e Loredana Lecciso. Le emozioni non mancano, l’amore esiste da sempre. Nulla sembra mancare alla ricetta della loro felicità.

