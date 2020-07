Elettra Lamborghini, si scatena un vero caos. La sicurezza è costretta a intervenire: cosa è successo

Elettra Lamborghini, ovunque si trovi crea notizia. È accaduto nelle ore della mattina, quando l’ereditiera ha deciso di tuffarsi nelle acque della spiaggia pugliese. Nello specifico, a Otranto. Non poteva che creare intorno a sé una folla di fan impazziti ed emozionati, ma non senza qualche piccola sorpresa. Infatti i ragazzi hanno ‘assalito’ l’ombrellone della promessa del reggaton italiano, causando momenti di panico.

Non poteva essere una giornata di mare qualsiasi, non se si tratta di Elettra Lamborgini. Impossibile evitare il prevedibile. Con fare molto disponibile, Elettra ha provato ad accontentare quanti le chiedevano un selfie. Ma la folla di fan è diventata incontenibile e lo scompiglio in spiaggia ha richiesto il pronto intervento della sicurezza. (Continua a leggere dopo la foto).



















Una cascata di video e di dirette Instagram hanno invaso il social, ad inclusione delle immagini rese pubbliche dalla stessa Lamborghini, dove è possibile vedere il pronto intervento da parte del responsabile della security intento ad invitare tutti a distanziarsi e mantenere la calma. In particolare, l’agente si è rivolto a un ragazzo che furbamente ha tentato di scavalcare la fila e sabotare l’ordine. (Continua a leggere dopo le foto).























Ovviamente la situazione è scappata di mano anche in merito alle normative sul distanziamento sociale ancora vigente. E nonostante tutto, i fan non sono riusciti a contenersi e rispettare quanto previsto. La permanenza in Puglia della ricca ereditiera prevede, però, impegni di tipo anche lavorativo. Infatti Elettra Lamborghini si trova in Puglia per partecipare a “Battiti Live”, il concerto itinerante di Radio Norba. (Continua a leggere dopo le foto).

Con il bran0 “La Isla”, Elettra ha trovato la giusta compagna di avventura. L’ereditiera lavora in coppia con Giusy Ferreri e il tormentone estivo è quasi del tutto assicurato e garantito dall’incontro ‘esplosivo’ tra due artiste che di certo non hanno bisogno di troppe presentazioni. Non rimane che ritagliarsi anche il tempo per una sano relax, sperando che la prossima volta il tuffo in mare non provochi altri ‘tumulti’.

Federico Mastrostefano di UeD torna con una bellissima notizia: “Ho occhi solo per lei”