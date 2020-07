Tronisti come Federico Mastrostefano se ne sono visti pochi nella lunga storia di Uomini e Donne. Il nuotatore di Manziana (in provincia di Roma) è sempre stato semplice, genuino, divertente e desideroso di incontrare la donna della sua vita. Ha dedicato la sua vita al nuoto e in quello per salvamento è stato anche primatista mondiale.

Era il 2008 quando Federico si è seduto per la prima volta sul trono e il suo è stato anche uno dei più longevi. Indeciso fino all’ultimo, corteggia, bacia e tiene sulle spine tutte le sue corteggiatrici. Per gioco stila anche una classifica ma al momento della scelta ‘restano in ballo’ Lucia Rossitto, Eliana Michelazzo (diventata famosa per il famoso matrimonio fittizio tra Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone) e Pamela Compagnucci. (Continua a leggere dopo la foto)



















Il pubblico non se l’aspettava, ma Federico esce dallo studio proprio con la Compagnucci. Dopo Uomini e Donne arriva L’Isola dei Famosi. Lì ha dei ripensamenti sull’amore per Pamela e decide di rompere con lei. Lasciato il mondo della televisione è tornato al suo amore, il nuoto: “Insegno nuoto ai bambini e sono presidente di un’associazione che aiuta le persone con problemi fisici” aveva dichiarato qualche tempo fa al settimanale Di Più. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ero innamorato, anche se sapevo che non era la donna giusta per me e sapevo che non sarebbe durata. Però ero veramente innamorato. Penso che sia stato merito di Maria De Filippi: è bravissima a creare un clima… diciamo da fiaba. E in quella fiaba io mi ero innamorata di Pamela. Poi però la fiaba è finita e noi ci siamo lasciati. E ho sofferto molto, per questo ora ho paura a lasciarmi andare, a farmi coinvolgere, ho paura dei rapporti seri”, aveva detto ancora. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma ora è tutto cambiato. A distanza di anni, infatti, l’ex tronista ha ritrovato l’amore e in questi giorni ha deciso di condividere una foto insieme alla sua Veronica, con la quale condivide la vita da un anno. La ragazza lavora come commessa in un supermercato e ogni tanto posa come modella. “Ho occhi solo per lei”, ha confessato Federico Mastrostefano, che ora pensa alla convivenza.

