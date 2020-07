Laura Torrisi, l’ultimo scatto è una delizia per gli occhi e il suo décolleté è ‘da premio Oscar’. Foto

Laura Torrisi è una delle donne più belle e apprezzate in Italia. Non è più una ragazzina, ma la sua stratosferica bellezza è rimasta intatta nel tempo. Oggi ha 40 anni ed è anche considerata la persona più affascinante ad aver varcato la porta del ‘Grande Fratello’. Nelle ultime ore ha deciso di pubblicare alcune foto decisamente bollenti, tre per la precisione, che hanno scaldato l’atmosfera e mandato letteralmente in tilt tutti i suoi instancabili fan, che la seguono costantemente.

In estate quasi tutti i vip si spogliano ovviamente delle loro vesti per mettere in vista i loro fisici da urlo. L'attrice ha però puntato soprattutto su un particolare del suo corpo e i suoi follower non hanno resistito, facendo il classico zoom. L'ex di Leonardo Pieraccioni non ha attualmente un fidanzato ed ovviamente sarà sicuramente una sua scelta quella di restare al momento sola. Anche perché, considerano la sua incredibile sensualità, siamo certi che i pretendendi non mancano.



















Nella sua versione estiva la Torrisi si è quindi ripresa sul suo profilo ufficiale Instagram mentre ha addosso un fantastico abito di colore bianco, che ha una particolarità: fa intravedere il suo spettacolare ed esplosivo décolleté. Da notare anche un'invidiabile abbronzatura, a testimonianza del fatto che si stia godendo tantissimo il mare. Il suo post è stato assalito da una quantità industriale di mi piace e di commenti. E non sono mancati nemmeno i complimenti di alcuni vip.















Oltre 47 mila i like ottenuti da lei in pochissimo tempo. Tra coloro che hanno apprezzato le istantanee anche Elisabetta Gregoraci. Questi invece alcuni dei messaggi più significativi inviati da gente comune: "Patrimonio artistico di pura bellezza mondiale", "Il tuo décolleté è da premio Oscar", "Mamma mia, sei una favola", "Una bellezza irresistibile". Poi ancora: "La donna che si sogna ogni notte", "E poi dicono che non esistono le persone perfette. Tu lo sei!".









Visualizza questo post su Instagram ✨💃🏻✨ Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 17 Lug 2020 alle ore 7:36 PDT

In un’intervista a ‘Da noi a ruota libera’, Laura Torrisi aveva dichiarato: “Sono felicemente single. Si può star bene anche da soli”, ha confidato durante l’intervista in collegamento con il programma condotto da Francesca Fialdini, affidando a una battuta la dimostrazione di quanto in questo momento preferisca non avere un legame: “Credo più nei cavalli che nei principi azzurri”.

