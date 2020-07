Ennesimo caso di bullismo ed offese su Facebook, questa volta a raccontare l’episodio è stato Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della senatrice del Partito democratico Stefania Pezzopane ed ex concorrente del Grande Fratello, che nelle passate ore si è sfogato su Instagram puntando il dito contro il social Facebook ed accusandolo di approvare il bullismo.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di essersi imbattuto in un commento di poco gusto nei confronti della fidanzata ed è andato su tutte le furie. “Qualche giorno fa, un tizio, tramite Facebook, ha scritto nana alla mia compagna”, ha detto spiegato di aver cercato di far rimuovere l’insulto segnalando il commento a Facebook. Ma dopo la segnalazione il commento stava ancora lì e, furioso, il compagno di Stefania Pezzopane si è sfogato in un video pubblicato sul suo account Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Qualche giorno fa un tizio ha scritto alla mia compagna “nana” tramite Facebook. Io ho segnalato il commento come “bullismo”, ma dopo un giorno mi arriva la notifica da Facebook nella quale mi si dice che, dopo aver esaminato il commento, questo non può essere rimosso perché rispetta i parametri della community”, ha detto Simone Coccia Colaiuta nel filmato pubblicato in queste ore. (Continua a leggere dopo la foto)















“Complimenti, perchè Facebook fa schifo, Facebook ha rovinato il mondo. Facebook approva questioni di bullismo e offese. Ma come è possibile che quando si segnala un commento del genere Facebook ti scriva che non è possibile rimuovere il commento perchè rispetta gli standard della community?”, ha detto ancora. Poi ha lanciato una accusa agli amministratori del social: “Siete dei razzisti! Chi amministra Facebook sono persone razziste, i primi che incitano all’odio e lo approvano!”. (Continua a leggere dopo la foto)









Molti follower si sono detti d’accordo con lui, ma c’è anche chi gli ha fatto notare che dare della “nana” ad una persona non sarebbe un insulto. “Significa piccola e minuta, lei lo è, quindi perché prendersela?”, ha scritto qualcuno rispondendo tra i commenti del video. Non è la prima volta che la coppia finisce nel mirino degli haters, ma hanno sempre risposto a tono alle critiche.

