Silvio Berlusconi, la paparazzata è una vera bomba: la nuova fidanzata non è affatto un volto sconosciuto. Foto

Silvio Berlusconi ha ormai definitivamente voltato pagina dopo l’addio alla sua fidanzata Francesca Pascale. Nelle ultime ore è infatti stato paparazzato con un’altra donna. L’ex presidente del Consiglio è stato beccato in dolce compagnia all’aeroporto di Olbia, in Sardegna, ed è la prima volta che escono fuori foto insieme. A pubblicare in anteprima queste immagini è stato il settimanale ‘Gente’, nel numero in edicola nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Lei è un volto noto.

Il leader di Forza Italia ha voluto concedersi una bellissima vacanza rilassante nel territorio sardo, assieme a tutta la sua famiglia allargata. La neo coppia è diretta verso Villa Certosa, dove da alcune settimane si sono già recate le figlie di Silvio, ovvero Barbara ed Eleonora e i rispettivi familiari. Inoltre, ha anche raggiunto la location l’ex moglie dell’uomo, Veronica Lario, che non ha voluto assolutamente rinunciare al totale relax nonostante non stia più insieme da molto tempo con l’ex premier. (Continua dopo la foto)



















Dunque, Berlusconi è assieme alla sua nuova compagna Marta Fascina. Voci su un presunto fidanzamento con la donna erano già circolate diverse settimane fa, ma adesso è arrivata la conferma dell’inizio della loro relazione sentimentale. Fa parte di Forza Italia, è classe 1990 ed è originaria della Calabria. Avrebbe conseguito una laurea in Lettere e Filosofia nella capitale Roma e come mestiere fa la public relation specialist. Nel 2018 è entrata nella Camera dei Deputati. (Continua dopo la foto)















In seguito, Marta ha anche svolto un lavoro come press officer e public relation specialist nella società calcistica del Milan. Attualmente è dunque un deputato in forza al partito di Berlusconi e a quanto pare è ormai la dolce metà del politico e imprenditore. Bocche cucite dai diretti interessati, anche se non è da scartare l’ipotesi che nei prossimi giorni possa essere ufficializzata la nuova coppia. Per adesso stanno pensando esclusivamente alle vacanze e ad apprezzare l’estate. (Continua dopo la foto)









Recentemente ha annunciato di chiudere la sua storica residenza, Palazzo Grazioli, che si trova nella capitale Roma. Ha infatti spostato il suo quartier generale nella villa sull’Appia antica, che appartiene all’ex presidente del Consiglio. E qui visse inoltre una storica figura della nostra Penisola: il regista Franco Zeffirelli. Ad annunciare in anteprima questa particolare notizia è stato il giornalista del ‘Messaggero’, Mario Ajello.

