La storia tra Pago e Serena Enardu è stata molto travagliata. Fin dalla loro partecipazione all’edizione 2019 di ”Temptation Island”, i due hanno messo in luce molti problemi di coppia e dopo l’avvicinamento dell’ex tronista di Uomini e Donne al tentatore Alessandro Graziani (ex corteggiatore di Giovanna Abate nell’ultima edizione di Uomini e Donne) sono usciti dal resort Is Morus di Pula da single.

Durante il reality Pago si era detto amareggiato del comportamento della fidanzata e durante il falò ha lasciato la Enardu tornando single e cercando di ritrovare una serenità interiore. Ha provato a farlo con la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini, dove il cantante era riuscito a entrare nel cuore dei telespettatori e dei compagni di avventura, che spesso lo avevano decretato possibile vincitore della quarta edizione del reality show. Ma le cose sono andate diversamente. Serena Enardu, pentita di aver buttato all’aria gli anni di amore trascorsi con Pacifico, ha deciso di entrare in gioco per riconquistarlo. (Continua a leggere dopo la foto)



















Alla fine della loro esperienza i due sembravano aver trovato un nuovo equilibrio e hanno deciso di tornare insieme provando a salvare quel legame che li univa da 12 anni. Tutto sembrava andare a gonfie vele, fino a quando, complice la quarantena, è arrivata l’insanabile rottura. Pago ha attaccato la compagna dicendo di aver trovato dei messaggi sul cellulare che hanno svelato quello che c’è stato tra Serena e Alessandro. Non un semplice flirt, ma una vera e propria storia. (Continua a leggere dopo la foto)















“Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro. Ti chiudi in bagno ma il tuo cellulare resta fuori. Non lo avrei mai fatto, non l’ho mai fatto. Non resisto. Prendo in mano lo smartphone e lo sblocco. Quello che leggo e quello che ascolto non mi fa nemmeno male, è solo una realtà di m**. che devo accettare”, aveva scritto ‘Chi’ anticipando un estratto dal libro del cantante.

“È stata una vera storia d’amore. – si leggeva nella lettera di Pago – Tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscito quel telefono l’ho lanciato sul lavandino”. In queste ore i follower di Alessandro Graziani hanno notato qualcosa di ‘sospetto’. (Continua a leggere dopo la foto)









Un gesto della Enardu che non è passato inosservato, il ‘famoso’ like lasciato sotto una foto dell’ex tentatore. Proprio quei ‘like’ che avevano fatto infuriare Pago durante una delle puntate del Grande Fratello Vip 4. “Non metto più like ad Alessandro Graziani perché non lo seguo più, ho imparato questa piccola lezione di rispetto nei confronti del partner”, aveva detto la Enardu. Ma dopo la rottura con Pago ha cambiato idea e ha iniziato nuovamente a seguire il tentatore.

