Raffaella Fico esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: la prima foto insieme

Dopo la paparazzata, la conferma: Raffaella Fico ha deciso di ufficializzare la relazione con il nuovo compagno. Era stato il settimanale Chi a lanciare la bomba sulla vita sentimentale della bella showgirl ed ex gieffina partenopea. I fotografi avevano sorpreso l’esplosiva 32enne a Positano con una nuova fiamma. Trattasi di Giulio Fratini, imprenditore fiorentino di 28 anni.

La nuova coppia è stata sorpresa a Positano intenta a scambiarsi baci e tenere effusioni e dagli scatti pubblicati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini i due sono subito sembrati davvero molto affiatati e complici. La bella Raffaella era senza la piccola Pia, la figlia nata dalla relazione con Mario Balotelli con cui oggi ha ricucito un ottimo rapporto dopo una serie di problemi che per fortuna sono stati chiariti per il bene della figlia. (Continua dopo la foto)



















“Mario è sempre il padre di mia figlia – aveva detto la Fico ospite nel salotto televisivo di Vieni da Me di Caterina Balivo – Oggi se ci penso non mi fa più male, mentre un po’ di anni fa al solo pensiero stavo male con me stessa”. E poi: “Ho perdonato Mario per amore di mia figlia. Ci sentiamo, siamo amici. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani, bisogna andare avanti”. (Continua dopo la foto)















Ma torniamo al suo nuovo fidanzato. Raffaella da qualche mese frequenta Giulio Fratini e adesso la coppia è apparsa per la prima volta insieme sul social. A pubblicare per primo lo scatto è stato il bel fiorentino, che in una Instagram Stories ha mostrato un momento di relax della coppia in vacanza sulla Costiera Amalfitana. Lei l’ha poi ricondiviso tra le sue Storie. (Continua dopo foto e post)











Non solo. Sempre sul suo profilo Instagram Raffaella Fico ha pubblicato una serie di fotografie mozzafiato. Appare sempre da sola, senza Giulio, ma le immagini, ci tiene a specificare, sono state realizzate proprio da lui. Accanto agli scatti ha infatti scritto: “From Positano with love. Ph. by my hearth (ovvero, ‘foto fatte dal mio cuore, ndr)”. Ovviamente il suo cuore sarebbe proprio il giovane toscano.

