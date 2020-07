Paola Caruso, solo applausi per il suo lato b. Tutti in piedi per l’ex Bonas di Avanti un altro: foto

La showgirl Paola Caruso è di una bellezza infinita e soltanto qualche ora fa ha mandato tutti in visibilio grazie ad un’immagine destinata ad entrare nei cuori dei suoi fan. Il suo fisico è da sballo e spesso mette in mostra alcuni aspetti dello stesso, generando sempre reazioni molto interessanti. Ciò che ha proposto sul suo profilo Instagram è quasi celestiale e inevitabilmente è stata riempita di tantissimi complimenti, che ha potuto leggere con estremo piacere. Un grandissimo successo virtuale.

In altre occasioni molti follower sono quasi svenuti davanti alle sue immagini e siamo certi che anche questa volta sarà avvenuta la stessa cosa. Nonostante lei sia meravigliosa in tutti i suoi aspetti, esteriori ed interiori, stavolta ha deciso di puntare su una parte del suo corpo, probabilmente la migliore in assoluto, almeno stando a vedere i risultati ottenuti. Paola ha stupito positivamente e non può che godersi questi apprezzamenti. Andiamo a vedere cosa ha pubblicato. (Continua dopo la foto)



















Nella foto in questione si è immortalata in bikini. Lei è in piedi davanti ad un muro e ha sulle spalle due ali disegnate. Ma è stato il mini costume di colore rosa ad attirare l’attenzione, visto che ha permesso di far ammirare il suo incredibile lato b. Ma anche il suo décolleté ha fatto la sua bella figura e gli utenti sono impazziti letteralmente di gioia. Nella sua didascalia ha semplicemente detto in inglese: “I’m an angel’, ovvero ‘Sono un angelo’. Un angelo amato da tutti. (Continua dopo la foto)















I like raccolti hanno superato la soglia delle 5 mila unità E i messaggi dei fan? Infiniti. Qui di seguito ve ne riportiamo alcuni, i più rappresentativi: “Grande tesoro, ti adoro”, “Sei un sogno, bellissima”, “Che bella angioletta, spero tu sia immortale!”, “Sei sempre più bella”, “Una meraviglia”. Ed ancora c’è chi ha aggiunto: “Tu mi fai impazzire, il tuo sorriso è una sinfonia”, “Sei scolpita come un diamante prezioso nel mio cuore”, “Amore mio, ma quanto sei bella”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram I’m an angel 👼🏼…..#paolacaruso#angel#bigsur#costasmeralda#vacanze italiane#estate2020#poltuquatu#blondie#momlife#sexymom Un post condiviso da PC⭐️👑 (@paolacarusoofficial) in data: 16 Lug 2020 alle ore 8:54 PDT

Un paio di mesi fa Paola Caruso era finita nel mirino delle critiche per suo figlio. Il piccolo è ripreso mentre gioca su un prato, ma molti utenti si sono scagliati contro la showgirl per la scelta di metter al bimbo la mascherina per via dell’emergenza sanitaria. I bambini fino ai 6 anni di età sono esenti, le hanno fatto notare in tanti. E tra le critiche, più di qualcuno si è anche preoccupato per il rischio soffocamento.

