Elena Santarelli, la foto scatena la reazione sui social: l’ombra del ritocchino è dietro l’angolo

Elena Santarelli ha pubblicato in queste ultime ore una foto meravigliosa in costume, che ha messo in evidenza le sue bellissime forme. Nella sua vita ha scelto di non avere mai segreti, nemmeno con i suoi fan, e ad una domanda tutt’altro che discreta di un follower ha preferito rispondere con la sua solita sincerità. C’è infatti chi le ha posto un quesito sul suo seno, che è stato rifatto, e la donna ha confermato di essersi sottoposta al ritocchino perché ne sentiva decisamente la necessità.

A proposito del suo corpo da favola, ha ammesso che c'è una sorta di trucco per tenerlo così perfetto: "Un impegno costante, da anni. Nel weekend ci si lascia andare alla golosità e ai piaceri del palato, ma durante la settimana mangio regolare, faccio attività fisica, bevo e mi idrato. Sicuramente anche i trattamenti estetici aiutano". Ha continuato a parlare di sé, confidando di aver preso una decisione importante per vivere serenamente e godersi appieno i bei momenti della vita.



















La conduttrice e showgirl italiana ha infatti dichiarato: "Ho scelto di vivere giorno per giorno e di essere grata giorno per giorno, non esiste solo quella paura per una mamma…Allora meglio respirare e godersi le ore, i minuti e le giornate". Ritornando invece all'argomento iniziale, la Santarelli ha fatto anche il nome e il cognome di colui che le ha donato un miglior seno ed ha invitato le donne a non credere a coloro che dicono che basti solo un ritocchino per averlo sempre perfette.















"Il seno naturale o no è comunque mio, perché le protesi sono di mia proprietà. L'ultimo intervento lo ha realizzato Nicola Fierro. Diffidate di chi vi promette che durerà per sempre, prima o poi scendono anche queste e le gomme vanno cambiate come le gomme dell'auto", ha concluso. Elena Santarelli ha quindi fatto capire di essersi sottoposta a più operazioni per avere il magnifico décolleté che sfodera oggi. E non è escluso che possano esserci altri interventi in futuro.









#ponza #memories #estateitaliana

Durante le puntate conclusive di ‘Italia Sì’, in un’occasione Elena Santarelli si era resa protagonista di una gaffe col ballerino Raimondo Todaro: “Sei diventato papà giovanissimo, a 26 anni, come ti sei trovato tra pannolini e pappe? Poi sei un papà molto presente, lo vedo anche dai social network, adori la tua famiglia, la tua bambina, parole di affetto per tutti insomma”. A quel punto silenzio in studio, vista la crisi con Francesca Tocca.

