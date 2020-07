Una vera e propria bufera si è abbattuta sulla conduttrice televisiva Caterina Balivo, che non si sarebbe mai aspettata tanto clamore. Le premesse erano ben altre, infatti sul social network Instagram ha proposto una foto nella quale è sorridente e decisamente molto felice. Ma gli attentissimi follower non si fanno sfuggire mai nulla e sono riusciti a trovare un dettaglio non di poco conto. E lei è stata addirittura costretta ad intervenire per placare gli animi e fornire giustificazioni.

L’immagine in questione ha ripreso la donna in compagnia del marito Guido Maria Brera e di sua figlia Cora. Sono pronti a godersi questo viaggio, infatti Caterina ha scritto nella didascalia: “Aspettavo questa partenza dal giorno del mio compleanno. Poi sappiamo tutti quello che è successo, sembrava impossibile partire e invece…Da stasera starò con tutta la mia famiglia. Un po’ di ansia per il volo c’è, ma già so che appena decollati sarà andata via. Vi aggiorno e vi lovvo”. (Continua dopo la foto)



















Ma come detto poco fa i suoi seguaci si sono accorti di una cosa. Il coniuge sta guidando con alcune cuffie e dunque hanno criticato questo aspetto perché vietato per legge. C’è chi ha commentato: “Attenzione a guidare con le cuffie”, “Si viola il codice della strada”. Ed effettivamente ciò che ha fatto Brera sarebbe stato punito, se fosse stato fermato dalle forze dell’ordine. La Balivo ha cercato immediatamente di stoppare ogni polemica, riferendo che è successo solo per poco tempo. (Continua dopo la foto)















La presentatrice Rai ha infatti affermato: “Ma era solo per cinque minuti”. Il Codice della Strada non permette però questo atteggiamento nemmeno per un secondo. L’articolo 173 dello stesso dice che “è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore. Consentito solo l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditive ad entrambe le orecchie”. (Continua dopo la foto)









Ciò che ha alle orecchie il marito di Caterina Balivo sono quindi delle cuffie sonore, che non sono consentite. Ci sarebbe dunque stato un uso inappropriato delle stesse da parte dell’uomo. Probabilmente lei avrebbe dovuto fare attenzione a non inquadrare quella parte per evitare qualsiasi tipo di problema. La polemica pare comunque si sia interrotta qui, infatti non si segnalano ulteriori interventi.

