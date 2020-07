“Non ci posso credere”. Proposta di matrimonio epica a Uomini e Donne. E l’ex corteggiatrice dice ‘sì’

Megghi Galo ha una love story che dura da un bel po’ di tempo con l’imprenditore Alessandro Piscopo, ed è proprio dal suo amato Alessandro che la piccola Megghi ha ricevuto la romantica proposta di matrimonio. I due sono innamorati pazzi, non si contano le smancerie pubblicate via social, la loro intesa è palpabile anche solo tramite uno scatto. Megghi è stata tra le partecipanti di Uomini e Donne, nelle visti di corteggiatrice, ha sceso la famosissima scala a colpi di “taratattatarara” per il tronista Lucas Peracchi, in seguito coinvolto in un grande scandalo proprio all’interno del programma di Maria De Filippi.

Ma non sono, Megghi è stata brevemente corteggiatrice di Andrea Damante, al quale ha dedicato qualche esterna prima dell’arrivo clamoroso della De Lellis. Su Instagram risultano ancora le storie in cui Megghi mostra le proprie emozioni in merito alla proposta di matrimonio ricevuta da Alessandro Piscopo. C’è da dire anche che le modalità con le quali l’imprenditore le ha chiesto di diventare sua moglie, sono piuttosto particolari. (Continua dopo le foto)

































Alessandro Piscopo ha fatto la tanto attesa proprosta di matrimonio a Megghi Galo, e la sua trovata è stata semplicemente dolcissima. L’imprenditore, infatti, ha chiesto all’ex corteggiatrice di U&D, di sposarlo in uno dei modi più dolci che ci siano: facendole dono di un cucciolo di cane. Il cucciolo in questione si chiama Guapa, ed è una cagnolina tutto pepe che rivestirà il ruolo di perfetta coinquilina della coppia di promessi sposi, Alessando piscopo e Megghi Galo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ebbe avuto poca fortuna nel programma di Maria De Filippi, nn riuscendo a lasciare il segno né con Lucas Perecchi né con Andrea Damante, ma la sua fortuna si è palesata subito dopo il programma. (Continua dopo le foto)









Una fortuna materializzatasi sia in amore che negli sviluppi della sua carriera. Divenuta estremamente conosciuta sui social, Megghi è una vera e propria influencer, e adesso anche di più è anche innamoratissima e prossima al matrimonio. Il suo fidanzato Alessandro Piscopo, ha voluto che durante la proposta di nozze fosse presente anche la famiglia di lei, provocando a Megghi una vera e propria scarica di emozioni. Megghi era già in attesa della cagnolina Guapa, ma non si aspettava di riceverla subito, poiché dall’allevamento le avevano riferito che non fosse ancora pronta per essere portata a casa. Insomma una sorpresa dietro l’altra per la Galo, davvero una più bella dell’altra.

Maria Elena Boschi, nuovo look. Quasi irriconoscibile all’ultimo evento, ma ancora più bella: foto