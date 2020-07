Maria Elena Boschi, nuovo look. Quasi irriconoscibile all’ultimo evento, ma ancora più bella: foto

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non si nascondono più. Ormai è ufficiale: l’attore e la politica sono usciti allo scoperto, stanno insieme e sono molto felici. E infatti dopo mesi di avvistamenti, pettegolezzi e indiscrezioni, Berruti ha confermato la storia d’amore in tv, quando era ospite di ‘C’è tempo per’, la trasmissione mattutina condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi.

"Sì, sì sono innamorato – ha confessato l'artista romano parlando della bella Maria Elena – Vi ringrazio ed è vero avete ragione, siamo una bellissima coppia, avremo modo di riparlare di questo, è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto riservato, a questo punto è inutile negarlo ci sono delle foto, dei contatti, però ecco non dico nulla di più".



















Maria Elena Boschi, dal canto suo, non ha commentato la notizia che ha riempito giornali e siti per giorni e sembra decisa più che mai a proteggere la sua vita privata. Ha parlato invece la ex di Berruti, l'attrice 24enne Francesca Kirchmair, che si è detta molto sorpresa "delle foto che sono uscite negli ultimi mesi", ha confessato al settimanale DiPiù.















"Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po' strano per me e hanno sicuramente contribuito a far sì che le cose tra me e Giulio rimanessero strane", ha aggiunto. La Boschi non ha commentato nemmeno queste dichiarazioni, ma in compenso, oltre ad aver ritrovato il sorriso accanto a Berruti, si è regalata un nuovo look. Lo ha mostrato nel corso della sua ultima apparizione in pubblico.











L’ex ministro è quasi irriconoscibile, e la mascherina non aiutava di certo, nelle foto scattate in Puglia dove la deputata di Italia Viva è corsa insieme alla ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova per sostenere Ivan Scalfarotto alle prossime elezioni regionali. Maria Elena Boschi sfoggia infatti un’inedita frangetta e un colore di capelli molto più chiaro, come mostrano le immagini condivise da lei su Facebook. E sì, sta proprio un incanto.

