Harry, le voci sono sempre più insistenti: lui pronto a fare il passo decisivo. E il futuro con Meghan è un rebus

Acque agitate nella famiglia reale inglese. A preoccupare è la situazione legata al principe Harry, che non starebbe attraversando un bel momento dal punto di vista personale. Sono trascorsi oltre tre mesi da quando lui e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di andarsene, ma ora il duca di Sussex ci starebbe ripensando. I tabloid britannici sono pronti a giurare che si sia già stancato del tutto della vita americana. Ricordiamo che lui vive al momento nella città di Los Angeles.

La sua coniuge è invece sempre più convinta di restare lì e tra i due potrebbero essere nate delle incomprensioni. Il magazine inglese ‘New Idea’ ha addirittura riferito che Harry ha effettuato una telefonata a Kate Middleton chiedendole il suo aiuto. L’intenzione dell’uomo è quella di ritornare in Inghilterra e ha pregato la cognata di favorire un incontro con il padre e il fratello. I rumors sono aumentati in seguito alla pubblicazione di un libro che sta scatenando polemiche. (Continua dopo la foto)



















Nell’opera ‘Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor’, scritto da Andy Tillett e Dylan Howard, è stato detto che il principe vuole tornare nella sua patria. E Kate è stata contattata affinché possa supportarlo in questa fase difficile della sua vita. Tra i due, prima dell’arrivo della sua futura sposa, c’era un grandissimo legame. Il ‘Sun’ ha inoltre aggiunto che “sarebbe passato dal sentirsi eccitato per il trasferimento in California al sentirsi segretamente torturato”.(Continua dopo la foto)















Ultimamente, durante un discorso pubblico con Meghan, Harry è sembrato abbastanza impacciato e questo confermerebbe il suo umore decisamente negativo. Il suo obiettivo sembra ormai uno soltanto: ritornare a casa sua dalla famiglia reale. Ma chissà come la prenderà sua moglie, che non si è mai trovata a suo agio a corte. Gli scrittori Tillett e Howard hanno anche aggiunto un altro importante particolare che non starebbe facendo fare sonni tranquilli al duca. (Continua dopo la foto)









Questa la sua principale preoccupazione: “Ha paura di non esserci quando la nonna morirà, quindi di non poter andare al funerale”. Durante questo periodo non facile, il principe Harry si sarebbe reso conto di una cosa: sia la regina che suo padre Carlo non sono immortali e quindi questi pensieri lo stanno facendo agitare. Non resta che capire cosa succederà nelle prossime settimane.

