Eleonora Pedron, il lato b strappa applausi. Standing ovation per l’ex Miss Italia. Foto

Non è più una ragazzina, infatti ha compiuto solo due giorni fa 38 anni, ma Eleonora Pedron riesce a tenere tutti sull’attenti e a far sciogliere i suoi fan grazie al suo fisico da sogno. Nelle ultime ore ha alzato di molto la temperatura degli utenti, proponendo una foto decisamente ‘bollente’ sul suo profilo Instagram. Ed ha voluto mettere in evidenza soprattutto una parte del suo meraviglioso corpo. Inevitabilmente sono piovuti mi piace e commenti a non finire, ricchi di complimenti.

L’istantanea in questione non ha ricevuto praticamente nessun messaggio negativo. Se da una parte il genere maschile è letteralmente impazzito ed ha rischiato anche dei mancamenti dinanzi alla sua immagine, anche le donne l’hanno apprezzata per la sua eleganza e bellezza esteriore. L’ex Miss Italia è riuscita dunque a raggiungere il suo scopo, infatti si continua a parlare di sé in modo positivo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha proposto ai follower. (Continua dopo la foto)



















La modella ed attrice italiana ha quindi postato un fantastico scatto in costume, mettendo in luce una forma smagliante. A farsi notare principalmente è il suo spettacolare lato B, con la maggioranza dei suoi ammiratori che non ha saputo resistere ed ha fatto il classico zoom. Nella sua didascalia, Eleonora ha scritto: “Il sole mi piace, funge da vero e proprio energizzante naturale, ma quando ci esponiamo dobbiamo proteggerci”. Ed ha sponsorizzato un prodotto. (Continua dopo la foto)















Quasi 16 mila i like ottenuti dalla Pedron. Tra i tantissimi post pubblicati dai suoi instancabili fan, ecco quali sono stati i più significativi: “Bel lato B, complimenti”, “Wow, ma che bel fisico”, “Sei meravigliosa”, “Eleonora, sei una donna straordinaria”, “Da far perdere la testa”. Altri hanno voluto scrivere ancora: “Sei sempre uno schianto”, “Io sceglierei sempre te, bellissima”, “Stupenda”, “Decisamente notevole”, “Che gran fi..a”, “Sei tu il mio sole”. (Continua dopo la foto)









Il vero amore per la Padron è quello per Fabio Troiano. Come ha raccontato lei stessa si sono conosciuti sul treno Roma-Milano ed è stato un colpo di fulmine. La storia è stata tenuta lontana dal gossip fino allo scorso settembre quando hanno deciso di mostrarsi sfilando sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Ci siamo conosciuti su un treno, anche se ci siamo detti le prime parole solo quando siamo arrivati a destinazione. Fabio mi ha fatto tornare il sorriso”.

