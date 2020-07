Leonardo Pieraccioni e la nuova fidanzata Teresa. Impossibile non notare la somiglianza con Laura Torrisi: foto

Leonardo Pieraccioni si sta godendo al massimo questa estate 2020 ed è stato beccato con la sua fidanzata Teresa Magni. Nonostante i due non abbiano mai ufficializzato la relazione sentimentale, ormai sono una coppia fissa da un bel po’ di tempo. Il settimanale ‘Diva e Donna’ li ha paparazzati sulla spiaggia di Forte dei Marmi, mentre sono intenti a prendersi il sole e ad apprezzare il mare. Dopo la fine della relazione con l’ex Laura Torrisi, il regista ha quindi iniziato questa nuova storia.

Ricordiamo tra l’altro che con l’attrice ha concepito anche una figlia, che si chiama Martina. Per quanto riguarda invece Teresa, è assolutamente estranea al mondo dello spettacolo. Dunque, Leonardo e la sua dolce metà stanno praticamente insieme da più di due anni ma non si sono mai voluti far vedere pubblicamente e nemmeno sui social network. Queste foto ‘rubate’ hanno permesso di far notare a tutti il grandissimo feeling che c’è. Un amore che procede dunque a gonfie vele. (Continua dopo la foto)



















Pieraccioni e Teresa si danno dunque alla pazza gioia, facendosi meravigliosi bagni nelle acque cristalline e delle bellissime passeggiate. Inoltre, non sono assolutamente mancati alcuni momenti decisamente ‘bollenti’, quando hanno deciso di rilassarsi sotto l’ombrellone, adagiati sulle sdraio. Tra i due inoltre c’è una differenza di età non di poco conto. Lui ha 55 anni, mentre lei ne ha 38. Il regista sembra aver definitivamente trovato la serenità che tanto cercava in amore. (Continua dopo la foto)















E in molti hanno notato anche una particolarità: assomiglia moltissimo proprio alla fantastica Torrisi. Lei è originaria di Firenze ed è nata nel 1981. Si sa che ha una sorella, Benedetta Magni, alla quale è legatissima. Ha inoltre una figlia di nome Anna, nata da una precedente relazione. Adora moltissimo gli animali, soprattutto i cani, oltre ad impazzire letteralmente per il mare e la vita sana. Infatti, la sua forma fisica è assolutamente smagliante, come si può vedere anche dalle foto. (Continua dopo la foto)









Un paio di mesi fa Leonardo Pieraccioni aveva scherzato su Instagram: “Fatemi fare il tentatore”, aveva detto riferendosi a ‘Temptation Island Vip’. Il video era ironico, e Leonardo dava il buongiorno a tutti così. “Questo è un appello pubblico, fatemi fare il tentatore”. Poi si era soffiato il naso. Le premesse per conquistare il cuore di qualche bella naufraga ci sarebbero, ma tutto resterà solo un sogno.

Nina Moric presenta il suo nuovo fidanzato e torna a sorridere. Chi è e cosa fa Vincenzo