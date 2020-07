Nina Moric presenta il suo nuovo fidanzato e torna a sorridere. Chi è e cosa fa Vincenzo

Nina Moric può ritornare a sorridere grazie all’amore. La relazione con Luigi Favoloso è ormai definitivamente alle spalle, visto che la donna ha confermato di essersi nuovamente fidanzata. La sua dolce metà si chiama Vincenzo Chirico e di mestiere è un imprenditore, originario di Napoli. La showgirl ha rilasciato un’intervista a 360 gradi sul settimanale ‘Chi’, dove ha parlato più nel dettaglio della sua dolce metà. Per lei sono le prime dichiarazioni ufficiali su quest’uomo che le ha fatto perdere la testa.

Al settimanale del direttore Alfonso Signorini ha innanzitutto spiegato come ha conosciuto questa persona: “Alla prima cena tra amici, in casa, vedo questo Vincenzo, bell’uomo, certo…È arrivato in un momento della mia vita in cui mi sentivo tranquilla, serena, appagata, indipendente. (…) Ero serena anche da un punto di vista affettivo, fisico, non sentivo nessun bisogno. Ci frequentiamo da due mesi. Se l’ho presentato a Carlos? No, non ancora, capiterà, ma non deve essere nulla di preordinato”. (Continua dopo la foto)



















Nina ha comunque voluto precisare di non avere già fatto alcun progetto di lunga durata con Vincenzo: “Tra poco, il 22 luglio, compio 44 anni, mamma mia, ho imparato a non fare progetti. Mi basta stare bene con lui ora, adesso, come mai, in amore. […] Lavora, è meridionale, meravigliosamente terrone, ma vive a Montecarlo, si occupa di diverse società, sport club, alberghi”. In seguito alla separazione con Favoloso, non aveva voglia di conoscere nessuno, ma la vita le ha riservato sorprese. (Continua dopo la foto)















La Moric aveva infatti deciso di pensare esclusivamente a se stessa e godersi appieno la vita, senza essere coinvolta in relazioni sentimentali. In un momento di grandissima tranquillità, è apparso dunque Chirico che le ha scombussolato nuovamente tutto. L’uomo è una persona molto nota a livello imprenditoriale, visto che vive a Montecarlo ed è decisamente conosciuto da quelle parti. Ora, non resta che capire cosa riserverà loro il futuro. Chissà se nascerà qualcosa di importante. (Continua dopo la foto)









Nina Moric sta lentamente recuperando il sorriso strappandone uno anche ai tanti fan che la seguono raccontando una storia curiosa. Secondo quanto racconta Fabrizio Corona sarebbe leggermente più basso di lei. La 43enne di origini croate ha rivelato che l’ex manager dei paparazzi per non sfigurare al suo fianco era solito indossare dei rialzi nelle scarpe. E lo avrebbe fatto anche il giorno del loro matrimonio.

“La mia famiglia…”. Yari Carrisi, l’affronto a papà Al Bano è senza precedenti