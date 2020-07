“Me ne rendo conto ora…”. Cristina Parodi, parla di dolore: cosa succede tra lei e il marito Giorgio Gori

Cristina Parodi e Giorgio Gori, un amore da fare invidia a molti. Di recente, un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Chi ha permesso di compiere un vero e proprio viaggio all’interno della loro storia d’amore. Le parole di Cristina Parodi fanno comprendere più da vicino il segreto di una storia d’amore capace di resistere a tutto. Dal tempo che passa alle difficoltà, sempre con il presupposto di condividere in due un viaggio chiamato ‘vita’.

Sono trascorsi la bellezza di 25 anni da quel fatidico ‘si’ pronunciato in abito bianco e Cristina Parodi, da allora, non può che ritenersi una donna pienamente felice e soddisfatta della propria vita privata e sentimentale. I due sono prossimi a celebrare le nozze d’argento. Tutto questo accadrà tra non molti mesi, ovvero il 1° ottobre. E aspettando quel giorno, è sempre bello ricordare il tempo trascorso insieme. (Continua a leggere dopo la foto).



















Come molti sanno, Giorgio Gori ricopre un ruolo molto importante. Sindaco di Bergamo, città maggiormente colpita dalla pandemia, Gori ha trascorso mesi molto impegnativi e difficili. Al suo fianco, il sostegno e l’affetto della famiglia e in particolare di Cristina, che ha così raccontato quei giorni di dolore e di difficoltà: “Sono stati mesi durissimi, ho visto Giorgio stremato e ho provato ad essere la sua roccia. Lui a fine giornata aveva bisogno di una spalla, di abbracci, di staccare un secondo. E io ho proprio cercato di essere il più possibile accogliente: Giorgio tornava a casa con un dolore enorme”. (Continua a leggere dopo la foto).















E una data, adesso, sempre più vicina, che segnerà un altro passo importante da compiere insieme: “Che siano già 25 anni io me ne rendo conto quando vedo i nostri ragazzi: vedo quanto sono cresciuti e quanto sono diventati grandi. Comunque siamo qua, io e lui, 25 anni dopo con la voglia di stare insieme e di condividere: siamo due metà”. (Continua a leggere dopo le foto).









A coronare la loro felicità, anche tre meravigliosi figli di cui essere orgogliosi, Benedetta, Alessandro e Angelica, che hanno reso questi anni ancora più “intensi e bellissimi, pieni di tutto quello che ci può essere dentro una storia d’amore”. Tutto questo non può che confermare l’importanza di Giorgio nella sua vita: “Giorgio è la persona che ho scelto ed è bello aver fatto e continuare a fare questo cammino insieme a lui”. Un esempio per tutti.

