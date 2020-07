Riccardo Scamarcio papà per la prima volta. E c’è anche il matrimonio in gran segreto

Riccardo Scamarcio, pronto per una nuova avventura. Pronto a diventare genitore per la prima volta, insieme a Angharad Wood, la donna che ha sposato in gran segreto. Il primo figlio dovrebbe nascere a metà agosto e nel frattempo i due sono stati paparazzati insieme. Non sono mancati i pettegolezzi di chi non ha potuto fare a meno di notare una certa somiglianza con l’ex dell’attore.

Un matrimonio celebrato in gran segreto e una casa nella città. La vita di Riccardo Scamarcio sembra procedere a gonfie vele, nonostante l’attore faccia di tutto per preservarla dai riflettori e dal mondo del gossip. Ma di recente anche la notizia che lo vedrebbe diventare papà per la prima volta. Per anni Riccardo ha intrattenuto una storia d’amore con Valeria Golino. E in molti hanno notato una certa somiglianza con l’attuale moglie del pugliese. (Continua a leggere dopo la foto).



















A paparazzare la coppia c’ha pensato Diva e Donna. In foto Scamarcio appare accanto alla moglie inglese, Angharad Wood, di 46 anni. Si trovavano in treno quando sono stati immortalati negli scatti che hanno fatto il giro del web in tempi da record. Si sa che sfuggire al mondo del gossip è quasi impossibile, soprattutto quando si tende a fare perdere le proprie tracce. È proprio allora che la ricerca dello scoop si fa più entusiasmante. (Continua a leggere dopo la foto).















E di Angharad Wood si conosce ancora poco, se non che la donna abbia 46 anni e dirige un’agenzia di management a Londra. E se Riccando Scamarcio sfugge dal gossip, la moglie, come professionista si occupa proprio di celebrità e scrittori. Piccola di conformazione fisica e dal capello mosso e ‘ribelle’. Impossibile non notare la somiglianza con la Golino, aspetto che per molti sembra essere più che rilevante. (Continua a leggere dopo le foto).









Stando alle indiscrezioni, la relazione con la Wood sarebbe iniziata circa due anni fa. Una donna in carriera, anzi un vero e proprio manager già mamma, la Wood avrebbe deciso di seguire l’uomo della sua vita in Italia, scegliendo Roma come nido d’amore e città in cui fare crescere il bebè in arrivo. Nel frattempo Scamarcio si prepara al lieto evento, senza dimenticare che presto apparirà in “Gli infedeli”, diretto da Stefano Mordini.

