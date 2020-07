Grave lutto per Lorella Cuccarini, una morte che la devasta. “Non posso crederci…”

Lorella Cuccarini, la notizia lascia la conduttrice senza parole. Galyn Görg, ballerina televisiva che ha partecipato a ‘Fantastico’ e al ‘Sandra e Raimondo Show’ è venuta a mancare proprio ne giorno del suo 56° compleanno. Ancora non sono stati resi noti i motivi del decesso, e tra quanti piangono la dolorosa perdita, anche Lorella Cuccarini, che ha iniziato la sua amicizia con Galyn proprio sul palcoscenico di ‘Fantastico’.

Non poteva che ricordarla proprio dove tutto ha avuto inizio. La foto ritrae la nota ballerina, showgirl e ora anche conduttrice, Lorella Cuccarini, accanto a Galyn Görg. Le due posano disinvolte e felici in una sala prove. Il viso di due ragazze giovanissime, con ancora tanti sogni di realizzare e non per questo spaventate di affrontare importanti 'sfide'.



















E a corredo della foto, resa pubblica attraverso un post sul suo profilo Instagram, Lorella Cuccarini dedica all'amica scomparsa precocemente parole toccanti e piene di commozione: "Non ci posso ancora credere…Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita. Voglio ricordarti così: in questo scatto – tra una sala prove e l'altra – eravamo davanti ai fotografi per la prima volta… ancora non ci conosceva nessuno".















Il messaggio viene chiosato con alcune parole che riescono a fare comprendere il carattere della ballerina e quello che ha saputo apportare al mondo dello spettacolo e dell'arte: "Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Sei stata una fantastica compagna di lavoro. Continua a danzare tra gli Angeli, Galyn". E comprendere i motivi per cui le due fossero diventate amiche risulta scontato.









A darne notizia sui social il collega coreografo e ballerino Steve la Chance. “Ti ricorderò così… dancing with the Angels. R.I.P.”, scrive il ballerino, fedele amico di Galyn Görg. Originaria di Los Angeles, gli anni ’80 la vedono diventare famosa anche in Italia, come ballerina di Fantastico condotto da Pippo Baudo, e in Sandra Raimondo Show su Canale 5 nel 1987. Ma non solo, Galyn ha preso parte anche ad alcune serie tv, come Saranno Famosi, Willy il principe di Bel Air e CSI: Miami, Lost.

