Enrico Nigiotti irriconoscibile, si mostra così sui social: senza paura. Cambio drastico è dire poco

Grande novità per il cantante Enrico Nigiotti. Dopo alcuni possibili problemi di natura giudiziaria che rischia di avere in futuro, ora ha deciso di puntare sull’aspetto esteriore, prendendo una decisione inaspettata. Da tanti anni l’abbiamo conosciuto per una particolarità, ovvero i capelli lunghi e selvaggi, che sono sempre stati grandi protagonisti. Adesso ha voluto dare una ventata di novità e, forse per affrontare al meglio la stagione estiva, ha voluto rinfrescarsi apportando modifiche.

Dunque, ha deciso di recarsi dal suo barbiere di fiducia e ha voluto fare una scelta netta: tagliarsi i capelli dicendo addio alla lunga capigliatura. Si è infatti presentato sul suo profilo Instagram con la chioma decisamente molto corta sulla nuca e più lunga al centro della testa. Dai tempi della sua partecipazione ad 'Amici' non aveva mai deciso di rasarsi così. I fan sono rimasti stupiti, ma allo stesso tempo entusiasti di ciò che ha fatto e lo hanno riempito di complimenti.



















Si è ripreso in compagnia del suo cane, a cui dà un bacio. Non ha scritto praticamente nulla di particolare nella didascalia, infatti ha soltanto messo delle emoticon che fanno riferimento alle forbici, ad una faccina col bacio e ad un cane. Tra i tanti commenti sono spiccati: "Sempre gnocco rimani", "Rimani sempre bono", "Sei straordinario, ormai i tuoi capelli sono un segno indelebile", "Sei uno spettacolo", "Sei bellissimo", "Stai veramente benissimo così".















Lo scorso 18 giugno i Carabinieri di Livorno hanno sgominato una presunta organizzazione criminale che era in grado di truffare le assicurazioni. In totale sono state dieci le persone tratte in arresto perché accusate di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. L'artista toscano è invece iscritto nel registro degli indagati, insieme ad altre 88 persone.









Visualizza questo post su Instagram ✂️ 😘 🐶 Un post condiviso da Enrico Nigiotti (@enriconigiotti) in data: 14 Lug 2020 alle ore 5:38 PDT

La Procura della Repubblica accuserebbe Nigiotti di “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”. Secondo quanto riporta il ‘Corriere.it’, avrebbe accettato di falsificare o modificare in concorso con altri individui la documentazione sanitaria di un incidente stradale. Dunque, l’assicurazione avrebbe pagato un risarcimento più alto di quanto effettivamente dovuto.

