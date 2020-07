Bianca Guaccero, la foto spaventa i fan: la conduttrice costretta a intervenire. Cosa è successo

La conduttrice televisiva di ‘Detto Fatto’, Bianca Guaccero, sta facendo preoccupare i suoi fan in queste ore. Dopo aver pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, in molti le hanno chiesto se fosse successo qualcosa. Infatti, la donna appare con un volto abbastanza triste. Lei si trova attualmente nella sua terra di origine, la Puglia, dove sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia delle sue grandi amiche di sempre e della figlia Alice di 9 anni. Ed è molto attiva sui social.

Spesso e volentieri sta condividendo con la gente il suo relax, ma questa istantanea senza sorriso ha fatto agitare parecchi utenti. Bianca non è rimasta molto tempo in silenzio ed ha subito replicato. In generale, la sua immagine è riuscita a conquistare tantissimi like e commenti anche positivi. Ma questi post preoccupati dei fan hanno catturato maggiormente l’attenzione e la presentatrice Rai è stata costretta ad intervenire per spiegare nel dettaglio questo suo ultimo scatto. (Continua dopo la foto)



















Il suo sguardo è alquanto immerso nei pensieri e indossa anche degli occhiali da sole che coprono i suoi occhi. Un suo fan le ha dunque detto: “Perché metti solo qualche foto malinconica e niente video? Ci manchi”. Un altro ha aggiunto: “Perché sei così triste?”. A quel punto, la Guaccero ha immediatamente gettato acqua sul fuoco, smentendo qualsiasi tipo di problema. Semplicemente ha voluto mettere in risalto questa istantanea, puntando l’attenzione sul magnifico sole. (Continua dopo la foto)















Ecco quali sono state le sue parole: “Non sono triste, ho gli occhi chiusi per godere del calore del sole”. Quindi, caso subito chiuso. Altri hanno invece riportato: “Sei una bellezza della natura”, “Bellezza rara”, “Sei davvero una meraviglia”, “La perfezione”, “Complimenti, la Puglia ti ha fatto veramente bene”. Altri ancora: “Sei il nostro orgoglio pugliese, sono fiero di te, bella e brava”, “Bellissimo raggio di sole, goditi queste meritate vacanze”, “Bianca, mamma mia come sei bella”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram ☀️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 14 Lug 2020 alle ore 7:53 PDT

Bianca Guaccero con la voce rotta e in lacrime. La conduttrice, in occasione dell’ultimo appuntamento della stagione di Detto Fatto, ha ricevuto una splendida sorpresa ma poi non è riuscita a trattenere la commozione. Jonathan Kashanian ha infatti inserito il nome di Bianca ai vertici della sua Superclassifica, lanciando un lungo filmato con cui ha ripercorso i momenti più belli vissuti a Detto Fatto accanto alla sua collega.

