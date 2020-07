Le chiacchiere stanno a zero, lo scatto che ritrae Alessia Marcuzzi non lascia spazio a dubbi. Sul flirt attributo con la popolare conduttrice Stefano De Martino era stato categorico. Stefano De Martino lo aveva fatto con un video su Instagram, le voci circolate di una sua presunta storia clandestina, scoperta però dalla moglie Belen Rodriguez, con Alessia Marcuzzi.

“Qualcuno ha scritto – dice De Martino riferendosi a Dagospia – che io ho, ho avuto, non so, una storia con Alessia Marcuzzi: ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo (il marito della Marcuzzi, ndr) e ci siamo fatti una grossa risata. Essendo un personaggio pubblico accetto anche le fake news – dice il conduttore di ‘Made in Sud – So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Però quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego, evitiamo. Vi prometto che se mi innamoro – aggiunge canticchiando – ve lo faccio sapè. Va bene? Ve lo giuro. Al momento godetevi l’estate e basta”. Continua dopo la foto



















E sembra sia proprio così. Alessia Marcuzzi è tornata a farsi vedere insieme al marito. La conduttrice e Paolo Calabresi Marconi qualche ora fa sono apparsi nelle Instagram Stories di lei. La coppia è in vacanza sulla Costiera Amalfitana. E che vacanza… insieme ai figli stanno girando tra le località più conosciute della zona, da Positano alla stessa Amalfi. Continua dopo la foto















Tra gite in barca e cene da mille e una notte. La bionda romana, 47 anni, e l’imprenditore 56enne da qualche mese sono al centro di moltissimi gossip. Prima la notizia della presunta crisi, poi i rumour su un (fantomatico) flirt con Stefano De Martino, che secondo qualcuno sarebbe stato la causa dell’addio tra il ballerino e Belen Rodriguez. Loro però non sembrano curarsi più di tanto dei pettegolezzi. Continua dopo la foto











Almeno dalle immagini che li ritraggono molto rilassati mentre si godono il mare e il sole insieme a Tommaso Inzaghi, 19 anni, il primogenito di Alessia nato dalla relazione con l’allenatore Simone Inzaghi, e Mia Facchinetti, 8, frutto dell’amore tra la conduttrice di ‘Temptation Island Vip’ e Francesco Facchientti. E se sia Belen che Stefano hanno pubblicamente smentito le chiacchiere che hanno invaso settimanali di cronaca rosa e siti web (ma che noi riteniamo molto improbabili), la Marcuzzi per il momento ha preferito tacere sulla questione e godersi le vacanze con gli affetti più cari nelle location più ambite dal jet set internazionale.

