“Che botta!”. Francesca Cipriani, la voce corre veloce: un colpo da ko

Una bomba negativa è stata sganciata nelle ultime ore e riguarda la vulcanica Francesca Cipriani. Nel 2021 ritornerà nuovamente l’appuntamento con ‘La Pupa e il Secchione’ e lei dovrebbe essere esclusa dal programma. Oltre al conduttore Paolo Ruffini, sarebbe già stata presa la decisione di cambiare totalmente aria e di estromettere anche la giovane. Non si conoscono ancora con certezza i motivi che hanno spinto la produzione ad intraprendere questa strada dolorosa per entrambi.

A fornire questa clamorosa anticipazione ci ha pensato ‘Giornalettismo’, il quale ha scritto che molti volti della trasmissione saranno del tutto sostituiti. La scelta di dire no alla Cipriani non l’avrà sicuramente resa felice, anche se da parte sua non ci sono state dichiarazioni ufficiali in risposta a questi rumors. E spuntano fuori anche altre novità sullo show. Infatti, sono previste delle variazioni importanti che stravolgerebbero il normale format. Andiamo a capirne di più. (Continua dopo la foto)



















Non si sa ancora con esattezza il nome del futuro presentatore de ‘La Pupa e il Secchione’, ma una cosa sembra ormai sicura. A quanto pare, la scelta dei produttori sarebbe quella di non avere alcuna valletta a supporto del padrone di casa. Il ruolo ricoperto dunque dalla Cipriani non ci sarebbe più. Nessuna donna prenderà il suo posto, ma semplicemente il conduttore dovrà portare avanti la trasmissione televisiva praticamente da solo, senza nessuna spalla. (Continua dopo la foto)















Intanto, Francesca Cipriani ha perso la testa per uno degli uomini più desiderati del mondo. Stiamo parlando di Can Yaman, bellissimo attore turco salito alla ribalta grazie a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (2017) , Daydreamer-Le ali del sogno (2018), e Bay Yanlis (2020). Intervistata nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, la pupa ha confermato di aver avuto un incontro ravvicinato con l’attore a Live Non è la D’Urso. (Continua dopo la foto)









“Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche. Devo chiedere a Cristiano Malgioglio di andare ad Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile. Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. Mi cercava con lo sguardo, gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla”, ha detto in lacrime.

“Ma cosa sei!”. Belen Rodriguez bollente sui social, la showgirl si presenta così: è un incanto