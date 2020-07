“Rutto e scoreggio”. Arisa è inarrestabile, le sue parole senza filtri fanno rumore

L’artista Arisa fa spesso discutere, in maniera positiva, per i suoi gesti alquanto fuori dalla consueto. Intanto, a livello professionale, la vedremo all’opera il 22 luglio alla Versiliana Festival, mentre il 29 dello stesso mese sarà protagonista nella capitale Roma alla Casa del Jazz. Recentemente ha detto: “Abbiamo buttato dentro un sacco di cose, vecchie e nuove, una proprio nuova nuova di zecca. Che bella è la vita e che bella è la natura! Non mancate”. Ma una delle ultime immagini ha rubato la scena.

Non tanto però per l’istantanea in sé, ma per ciò che ha voluto scrivere nella sua didascalia. A proposito di immagini, alcuni giorni fa aveva voluto mostrare tutte le sue imperfezioni, proponendo uno scatto in costume nero intero. Il suo intento era farsi vedere senza filtri, quindi anche con i suoi difetti, e questa decisione era stata apprezzata non poco dai suoi follower. In attesa di tornare sul palco ad esibirsi, ora la cantante ha nuovamente pubblicato un post sopra le righe. (Continua dopo la foto)



















Si è infatti ripresa in un meraviglioso campo di girasoli. E ha accompagnato questa fotografia decisamente molto bella con la seguente frase: “Rutto, scoreggio e amo il sole”, aggiungendo l’hashtag #ricominciareancora. Questa sua maniera di esprimersi ha colpito i suoi instancabili fan, che l’hanno riempita di mi piace e di commenti. Il suo atteggiamento non è assolutamente criticato e alla maggioranza dei suoi seguaci piace quindi questa sua incredibile spontaneità. (Continua dopo la foto)















Quasi 8.400 i like collezionati da Arisa, che ha potuto leggere con enorme piacere questi post degli utenti: “Ah, la libertà a 360 gradi è la cosa più bella che ci sia”, “Sei una di noi”, “Ma io ti amo”, “Sei fantastica”, “Semplicemente stupenda, sempre con i piedi per terra”. Altri hanno aggiunto ancora: “Quanta bellezza”, “Arisa una di noi”, “Una del popolo”, “Brava”, “Esilarante”, “Sei troppo forte, sei un amore di ragazza”. Un vero e proprio plebiscito quindi per la 37enne genovese. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Rutto, scoreggio e amo il sole. #ricominciareancora #rosalbapippa Un post condiviso da Arisa (@arisamusic) in data: 10 Lug 2020 alle ore 12:18 PDT

Arisa è una che non si fa problemi e dice sempre ciò che pensa, anche le cose meno piacevoli e ha anche ammesso che per lei è stato molto difficile sfondare nel mondo della musica. Ma naturalmente la cantante ha anche una folta schiera di ammiratori che la adorano per quello che è e che, anzi, la osannano proprio. Ed è successo anche quando si è mostrata in costume.

Sabrina Salerno per la prima volta sui social con il figlio adolescente Luca Maria: foto