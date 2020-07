Cristina Marino è diventata mamma da poco. Lo scorso maggio è nata la piccola Nina Speranza, frutto dell’amore di Luca Argentero e della modella, attrice e star di Instagram. Una gioia immensa per la coppia che sta vivendo questa nuova avventura con grande entusiasmo. Recentemente la bella Cristina si è confidata con i fan di Instagram raccontando le sue giornate da mamma insieme al compagno.

“Abbiamo deciso di fare tutto noi – ha detto – […] Nina è una bimba molto attiva, ha già bisogno di molte attenzioni…quindi, sì, la nostra quotidianità è nettamente cambiata, ma io e Luca siamo una squadra fortissima…e questa meravigliosa creatura ci ha unito, per quanto possibile, ancora di più”. “Confesso che è molto più impegnativo del previsto – ha aggiunto -, ma allo stesso tempo è la cosa più potente che mi sia mai successa”. (Continua dopo la foto)



















Cristina Marino è legata ad Argentero dal 2015. Si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi a poco dall’addio dell’attore a Myriam Catania, con cui è stato sposato per oltre 10 anni. La love story inizialmente aveva fatto molto discutere anche per la differenza d’età tra i due. Ma il tempo ha smentito le chiacchiere, come confermato dai fatti e dalla stessa Cristina. (Continua dopo la foto)















Ha risposto così, sempre su Instagram, a chi le chiedeva se fosse soddisfatta delle scelte fatte nella sua vita: “Se il risultato è questo rifarei tutto quello che ho fatto! La Cristina di oggi è molto orgogliosa del suo viaggio, che spero mi riservi ancora moltissime sorprese”. Come detto sono passate poche settimane dalla nascita della sua bambina, ma la Marino è già in formissima. (Continua dopo foto e post)











In uno degli ultimi post, quello dove sponsorizza una crema e si mostra sdraiata a bordo piscina con un costume intero, poi, è favolosa. Ha davvero un corpo da fare invidia e infatti i fan sono rimasti a bocca aperta: “Così dopo un parto??? Voglio fare un figlio anch’io! Complimenti, sei bellissima”, “Stupenda”, “La più bella di tutte”, le scrivono. E il suo Luca commenta con l’emoticon di un fuoco.

