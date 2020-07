“Attenta a lui, ecco cosa vuole”. A Belen Rodriguez arriva ‘l’avvertimento’ sul nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi

Un’estate iniziata col botto quella di Belen Rodriguez che, reduce dalla rottura con Stefano De Martino, si è tuffata con doppio carpiato tra le braccia di un nuovo amore, non sappiamo ancora se passeggero, ma per il momento permane. Il suo nome ormai riecheggia nell’eternità ed è conosciuto da tutti: Gianmaria Antinolfi. Bello e muscoloso, ha catturato l’interesse di una delle showgirl più belle d’Italia. Gossip dopo gossip, nelle ultime settimane Belen e Gianmaria si sono fatti spazio su tutti i magazine chiacchieroni. L’avvistamento in barca prima, il bacio rovente poi. Insomma, il manager napoletano ha dato prova di saperci fare, almeno con Belen.

Poco prima della showgirl argentina, Gianmaria Antinolfi si frequentava con l’incantevole Dayane Mello: brasiliana, partecipante de L’Isola dei famosi e di Pechino Express, e modella di professione. In passato ha avuto una storia con Stefano Sala, con il quale ha una bambina, Sofia ed è stata legata anche a Stefano Bettarini. Nonostante la Mello e Gianmaria Antinolfi passeggiassero alla luce del sole, il flirt tra loro deduciamo sia stato solo en passant, visto e considerato che lui sembra essere già passato ad altro. Ed è proprio la brasiliana a catturare l’attenzione di Belen mettendola in guardia su Antinolfi: “Apri gli occhi! Penso che lui sia solo affamato di popolarità”. (Continua dopo le foto)

































“Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!” si sfoga Dayane Mello tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che potrà essere divorato direttamente in edicola il 15 luglio. Continuando: “Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen”. In effetti, il racconto della ex di Gianmaria Antinolfi, Dayane Mello, non fa una grinza, poiché lui e Belen si sarebbero conosciuti proprio a una cena organizzata dal loro amico in comune Mattia Ferrari. (Continua dopo le foto)









“Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia!”, racconta Dayane esterrefatta. Colta da un’impeto di solidarietà nei confronti della Rodriguez, rincara la dose lanciandole un avvertimento: “Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità…”. Se queste sono le anticipazioni…!

