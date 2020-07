“Un disastro, la fine del mondo!”. Spiacevole disavventura per Iva Zanicchi, è successo tutto all’improvviso. E le immagini parlano chiaro

Iva Zanicchi, l’imprevedibile è accaduto davvero. Un video, quello condiviso sul suo profilo Instagram, che in pochissime ore dalla pubblicazione è diventato virale. Un vero e proprio disastro, a cui Iva ha dovuto rimediare con prontezza, rimboccandosi le maniche e ‘armandosi’ di buona volontà. Una disavventura che certamente ha richiesto un duro lavoro.

La pioggia e la grandine hanno colto tutti di sorpresa. Il risultato? Il cortile davanti il garage dell’abitazione totalmente allagato: “Incredibile quanta acqua e grandine! Ecco la situazione davanti al mio garage”, e aggiunge: “Anche da voi brutto tempo? Un bacio a tutti”. Iva Zanicchi viene immortalata mentre prova a liberare l’area dall’acqua. (Continua a leggere dopo la foto).



















A riprendere la scena il compagno Fausto Pinna e nel giro di poco il video diventa virale. Durante la ripresa, Iva Zanicchi afferma: “Un disastro; è la fine del mondo. Si sono chiusi i tombini, è stata la fine del mondo. Prima era buio pesto, ora è tornato il sole. Chiamerò qualcuno perché se piove ancora poi l’acqua entra in casa”. Ovviamente molti i follower che hanno dimostrato ‘solidarietà’. (Continua a leggere dopo la foto).















“Pochi minuti, 10 minuti di pioggia e grandine e guarda qua che disastro! Io ora chiamo i pompieri…Guarda anche il cane come si è spaventato”. Fortunatamente al suo fianco l’amato Fausto, che durante un’intervista rilasciata di recente, sembra essere sempre pronto a sostenerla:”Fausto e io stiamo bene così, ci sosteniamo, ci nutriamo, cioè, lui nutre me perché è un cuoco sopraffino, e dopo quarant’anni insieme ridiamo ancora moltissimo. Non è già ‘tanta roba’, come dicono i ragazzi di oggi?”. (Continua a leggere dopo le foto e il video).









Tanti i messaggi da parte dei follower: “Mi spiace tanto”, “Mannaggia Iva, speriamo niente danni in casa”, “Un disastro”, “Mi spiace x lei Iva che le tocca lavorare”, “va Zanicchi mi dispiace tanto..ho visto il video. Che disastro”; e tra tutti qualcuno prova a sdrammatizzare con una battuta: “Mettiti in bikini”, “Una piscina”. Poteva anche andare peggio. Forza e coraggio, Iva!

